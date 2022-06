Crypto Crash élargit le fossé entre les commerçants riches et amateurs

ENGLEWOOD, Colorado – Le marché de la crypto-monnaie était en ruine. Mais Tyler et Cameron Winklevoss jouaient.

Les jumeaux milliardaires, mieux connus pour leur rôle de soutien dans la création de Facebook, ont tournoyé et scintillé sur scène avec leur nouveau groupe de reprises, Mars Junction, dans une salle de concert à l’extérieur de Denver la semaine dernière, la dernière étape d’un océan à l’autre. tour. Ils ont entonné des hits comme «Mr. Brightside” et “Don’t Stop Believin'” de Journey. Les billets coûtent 25 $.

Les Winklevosses travaillaient au noir en tant que rockers quelques semaines seulement après que leur entreprise de 7 milliards de dollars, Gemini, qui propose une plate-forme d’achat et de vente de devises numériques, ait licencié 10% de son personnel. Depuis début mai, plus de 700 milliards de dollars ont été anéantis dans un crash cryptographique dévastateur, plongeant les investisseurs dans la ruine financière et obligeant des entreprises comme Gemini à réduire leurs coûts.