Crypto Crackdown : la SEC et le Trésor enquêteraient sur les échanges

Outre la volatilité, la cryptographie au cours de la dernière décennie a peut-être été mieux connue pour son anarchie. De mystérieux fondateurs de crypto-monnaie ont disparu après avoir empoché des millions sur les offres initiales de pièces, tandis que des pirates et des escrocs se sont réfugiés dans un Far West financier rendu possible par la blockchain.

Le gouvernement américain s’emploie à changer cela, comme en témoignent deux enquêtes révélées mardi. Coinbase, le plus grand échange de crypto aux États-Unis en termes de volume d’échanges, fait face à une enquête de la Securities and Exchange Commission, selon Bloomberg. La SEC aurait allégué que les 150 jetons que Coinbase permet aux utilisateurs d’acheter devraient être répertoriés en tant que titres, ce qui placerait l’échange sous la compétence du régulateur.

Si les crypto-monnaies sont classées dans la catégorie des valeurs mobilières, les entreprises qui espèrent créer ou échanger des cryptos devraient s’inscrire auprès de la SEC. Cela signifierait également que certaines escroqueries cryptographiques seraient des crimes. Les actions de Coinbase ont chuté de 21% suite au rapport de Bloomberg.

Ensuite, il y a Kraken, un échange crypto estimé à 10 milliards de dollars, ce qui les rapports du New York Times fait l’objet d’une enquête par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor pour des violations présumées des sanctions. Kraken est accusé d’avoir permis à des clients en Iran d’acheter et de vendre des cryptos, une violation des sanctions américaines, selon le Times. Il s’ensuit une avertissement du Trésor américain en octobre dernier que des actifs numériques comme le bitcoin et l’éther pourraient permettre à des pays comme l’Iran, la Corée du Nord et maintenant la Russie d’échapper plus facilement aux sanctions.

“Kraken a mis en place des mesures de conformité solides et continue de développer son équipe de conformité pour correspondre à la croissance de son activité”, a déclaré le directeur juridique de la société, Marco Santori, dans un communiqué. “Kraken surveille de près le respect des lois sur les sanctions et, de manière générale, signale aux régulateurs même les problèmes potentiels.”

Le directeur juridique de Coinbase, Paul Grewal, a tweeté : « Je suis heureux de le dire encore et encore : nous sommes convaincus que notre processus de diligence rigoureux – un processus que la SEC a déjà examiné – éloigne les titres de notre plate-forme, et nous attendons hâte de dialoguer avec la SEC sur la question.”

Je suis heureux de le répéter encore et encore : nous sommes convaincus que notre processus de diligence rigoureux – un processus que la SEC a déjà examiné – éloigne les titres de notre plate-forme, et nous sommes impatients de dialoguer avec la SEC à ce sujet. Un rappel : https://t.co/SaacvrZEiU – paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 26 juillet 2022

Les affaires concernant Kraken et Coinbase sont différentes les unes des autres, mais toutes deux mettent en évidence la mesure dans laquelle les régulateurs et les forces de l’ordre ciblent les sociétés de cryptographie. L’anonymat fourni par la blockchain rend difficile, mais pas impossible, la répression d’utilisateurs spécifiques. Les entreprises et leurs employés sont des cibles plus faciles. La SEC a lancé en juin une enquête similaire sur Binance, cherchant à déterminer si la crypto-monnaie BNB de la bourse devrait être répertoriée comme un titre.

Les enquêtes commencent également à donner des résultats. La semaine dernière procureurs fédéraux inculpés Ishan Wahi, un ancien chef de produit Coinbase, avec un délit d’initié, alléguant que Wahi a divulgué des informations à son frère et à un ami sur les listes d’altcoins à venir. C’est ce qu’on appelle la première accusation de délit d’initié concernant les jetons numériques. En juin, un chef de produit du marché NFT OpenSea a été accusé par le FBI d’avoir utilisé des informations confidentielles pour acheter des NFT peu de temps avant leur promotion sur le site, ce qui a également été qualifié de première.

Peut-être plus important encore, les législateurs sont travailler lentement mais sûrement sur les factures cela verrait les crypto-monnaies relever de cadres juridiques plus explicites. Un projet de loi bipartisan présenté au Sénat soutient que la crypto-monnaie devrait être réglementée comme une marchandise et, en tant que telle, tomber sous les auspices de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Entre-temps, le comité des services financiers de la Chambre est travaille à l’élaboration d’un projet de loi cela pourrait voir les émetteurs de pièces stables, qui sont attachés à une monnaie fiduciaire comme le dollar américain, être placés sous la surveillance de la Réserve fédérale.

L’effondrement cryptographique de 2022 a apparemment suscité des impulsions réglementaires. Une grande partie du crash du bitcoin et de l’éther peut être attribuée à de mauvaises conditions macroéconomiques. Les mêmes hausses de taux d’intérêt qui ont provoqué le crash du bitcoin ont également eu un impact sur les actions technologiques, mais l’industrie de la cryptographie a connu un effet de contagion douloureux qui a aggravé le chaos. Lorsque le stablecoin de Terra s’est détaché, il a effacé des milliards de valeur du marché. Cela a causé l’insolvabilité du fonds spéculatif Three Arrows Capital. Lorsque 3AC n’a plus pu payer ses dettes, une société à qui elle devait plus de 600 millions de dollars, Voyager Digital, déclaré faillite.

Les boosters de crypto restent convaincus que des jetons comme le bitcoin et l’éther vivront pour voir de nouvelles valorisations vertigineuses sans précédent. Au moment où cela se produira, si le gouvernement américain parvient à ses fins, le Far West ne sera peut-être plus aussi sauvage.