Crypto.com a accidentellement envoyé un utilisateur de 7,2 millions de dollars, l’utilisateur a gardé l’argent

Crypto.com a fait une erreur coûteuse en envoyant 7,2 millions de dollars à un client, ils n’ont pas compris l’erreur jusqu’à des mois plus tard et l’utilisateur a conservé les fonds et acheté un manoir.

Nous avons tous entendu des histoires de personnes qui ont accidentellement déposé des milliers d’argent sur leur compte et l’histoire se termine toujours de la même manière. Le client rend l’argent ou la banque le reprend, mais que se passe-t-il à l’ère de la cryptographie lorsqu’un utilisateur refuse de rendre l’argent ? Un nouvel espace numérique avec peu de lois peut créer une situation désordonnée qui s’est produite pour un utilisateur de Crypto.com.

Crypto.com a accidentellement envoyé un client de 7,2 millions de dollars, sans le remarquer depuis des mois, le client ne restituera pas les fonds.

Selon Le bord, Thevamanogari Manivel a fait transférer 10,5 millions de dollars australiens (~ 7,2 millions de dollars américains) sur son portefeuille Crypto au lieu d’un remboursement de 100 dollars australiens (~ 68 dollars américains) en raison d’une faute de frappe assez insensée. Le pire, c’est que cette erreur s’est produite en mai 2021 mais n’a été découverte qu’après un audit interne en décembre 2021. Au moment où ils ont remarqué que Manivel avait déjà acheté un somptueux manoir de 1,3 million de dollars pour leur sœur. Crypto.com a pu geler le compte et remporter une victoire devant la Cour suprême de Victoria, où Manivel a été condamné à vendre la maison et à restituer l’argent avec intérêts. Le tribunal reprendra en octobre à ce sujet, mais il semble que l’utilisateur se défende à chaque étape, comme il se doit !