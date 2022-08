Crypto arrive sur Apex Legends Mobile cette semaine

EA a détaillé les notes de mise à jour et tout ce que les joueurs mobiles doivent savoir sur le lancement de demain de Hyperbattantla nouvelle saison à venir pour Apex Legends Mobile.

Cette nouvelle saison introduira Crypto, une légende existante sur d’autres plateformes, dans le jeu mobile. Il a un petit ami robot pour aider à repérer les ennemis, et il peut activer une attaque EMP qui ralentit et endommage les ennemis. En plus d’un nouveau personnage jouable, il y a de nouveaux endroits à explorer dans Kings Canyon, un nouveau Battle Pass pour obtenir beaucoup de contenu numérique, ainsi qu’une énorme liste de corrections de bugs et d’améliorations.

La liste complète des notes de mise à jour peut être consultée ici.

Hyperbeat sera lancé mardi à 17 h 00, heure du Pacifique.

// EA