Crypto a survécu à pire que la chute de FTX : Chainalysis

Selon Chainalysis, la chute de FTX aura probablement un impact relativement plus faible sur le schéma de chiffrement que la mort de Mt. Gox.

La société d’analyse de blockchain Chainalysis a comparé l’automne de Mt. Gox à FTX pour voir cependant que la faillite de FTX peut avoir un impact sur le programme.

Il a conclu que FTX était une partie relativement plus petite de l’activité de cryptographie que Mt. Gox était à l’époque où l’entreprise devrait récupérer plus fort que jamais.

Dans un fil Twitter du 23 novembre, le responsable de l’analyse de Chainalysis, Eric Jardine, a commencé sa comparaison en observant initialement la part de marché des 2 sociétés, constatant que Mt. Gox représentait en moyenne 46 % de tous les flux d’échange au cours de l’année précédant son effondrement en 2014. , par rapport à la moyenne de 13 % de FTX, qui a fonctionné de 2019 à 2022.

Jardine note en 2014, une fois que Mt. Gox s’est replié, que les échanges centralisés (CEX) étaient les seuls acteurs du jeu, alors qu’à la fin de 2022, près de la moitié de tous les flux d’échange étaient capturés par des échanges décentralisés (DEX) comme Uniswap et Curve.

Jardine mentionne, cependant, que FTX gagnait lentement en parts de marché alors que Mt. Gox voyait leur déclin constant, ce que les trajectoires commerciales mesurent carrément le prix, ajoutant :

“Mt. Gox devenait un échange parmi plusieurs tout au long de la croissance de la classe, prenant une plus petite part d’un gâteau encore plus gros. FTX, d’autre part, prenait une part encore plus importante d’un gâteau en baisse, battant d’autres échanges alors que son volume brut Lone-Star State diminuait.

Malgré cela, Jardine a terminé Mt. Gox était une « cheville ouvrière de la classe CEX à une époque où les CEX dominaient », ce qui en faisait une partie encore plus importante du schéma de chiffrement au moment de son effondrement que FTX.

Jardine poursuit ensuite en examinant la reprise de l’activité de cryptographie à l’automne de Mt. Gox et a constaté que, alors que le volume d’actions de groupe en chaîne était stagnant pendant plus ou moins un an, l’activité était actuellement copiée.

En février 2014, Mt. Gox a suspendu ses activités, fermé son site Web et déposé une demande de mise en faillite après avoir perdu 850 000 Bitcoins.

BTC baisse de 16 666 $ lors d’un piratage.

Les clients qui avaient des avoirs déposés sur l’échange n’ont toujours pas récupéré leurs fonds, mais le Mt. Gox Trustee a proclamé le 6 octobre que les créanciers avaient jusqu’au 10 janvier 2023 pour choisir une méthode de remboursement pour les cent 50 000 BTC seraient en leur possession.

Jardine pense que bien qu’il existe différents facteurs comme la présence publique géante de SAM Bankman-Fried, la “comparaison devrait offrir l’optimisme à l’entreprise”, car une fois qu’elle est braconnée jusqu’aux fondamentaux du marché, “il n’y a aucune raison de supposer que l’entreprise ne peut pas rebondir à partir de cela, plus fort que jamais.

Le post Crypto a survécu à pire que la chute de FTX : Chainalysis est apparu pour la première fois sur BTC Wires.