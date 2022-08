Crypto a eu un mois misérable et ce n’est que le troisième jour d’août

Ce fut un mois difficile pour le secteur de la cryptographie, et ce n’est que le troisième jour d’août. Des hacks de ponts inter-chaînes drainant des centaines de millions de dollars de fonds clients à la Securities and Exchange Commission venant après les stratagèmes crypto ponzi, ce coin du marché ne peut pas faire une pause. Les développements s’ajoutent à une année déjà torride pour le marché de la cryptographie, qui a connu d’énormes baisses alors que les craintes concernant le resserrement de la politique monétaire et le manque de liquidités s’installaient. Le flot de nouvelles est difficile à suivre, même pour les initiés, alors voici un aperçu de ce que vous avez manqué depuis lundi.

Lundi

Le siège de la Securities and Exchange Commission des États-Unis à Washington le 23 février 2022. Al Drago/Bloomberg via Getty Images

La Commission de Sécurité et d’Echanges a déposé lundi une plainte civile accusant 11 personnes pour leur rôle dans la création et la promotion d’un système pyramidal prétendument frauduleux axé sur la cryptographie qui a levé plus de 300 millions de dollars auprès d’investisseurs. Le programme, appelé Forsage, prétendait être une plate-forme de contrats intelligents décentralisée, permettant à des millions d’investisseurs de détail de conclure des transactions via des contrats intelligents fonctionnant sur les chaînes de blocs Ethereum, Tron et Binance. La SEC allègue que pendant plus de deux ans, la configuration a fonctionné comme un système pyramidal standard, dans lequel les investisseurs réalisaient des bénéfices en recrutant d’autres personnes dans l’opération. Dans la plainte officielle de la SEC, le principal chien de garde de Wall Street qualifie Forsage de « pyramide des manuels et système de Ponzi », dans lequel Forsage a promu de manière agressive ses contrats intelligents par le biais de promotions en ligne et de nouvelles plateformes d’investissement, tout en ne vendant « aucun produit consommable réel ». La plainte ajoute que “le principal moyen pour les investisseurs de gagner de l’argent avec Forsage était de recruter d’autres personnes dans le programme”. La SEC a déclaré que Forsage exploitait une structure typique de Ponzi, dans laquelle elle aurait utilisé des actifs de nouveaux investisseurs pour payer les précédents. “Comme l’allègue la plainte, Forsage est un système pyramidal frauduleux lancé à grande échelle et commercialisé de manière agressive auprès des investisseurs”, a écrit Carolyn Welshhans, chef par intérim de la Crypto Assets and Cyber ​​Unit de la SEC. “Les fraudeurs ne peuvent pas contourner les lois fédérales sur les valeurs mobilières en concentrant leurs stratagèmes sur les contrats intelligents et les chaînes de blocs.” Forsage, via sa plate-forme d’assistance, a refusé de proposer une méthode pour contacter l’entreprise et n’a fait aucun commentaire. Quatre des onze personnes inculpées par la SEC sont les fondateurs de Forsage. On ne sait pas où ils se trouvent actuellement, mais on savait qu’ils vivaient pour la dernière fois en Russie, en République de Géorgie et en Indonésie. La SEC a également inculpé trois promoteurs basés aux États-Unis qui ont approuvé Forsage sur leurs plateformes de médias sociaux. Ils n’ont pas été nommés dans le communiqué de la commission. Forsage a été lancé en janvier 2020. Les régulateurs du monde entier ont tenté à plusieurs reprises de le fermer. Des actions de cessation et d’abstention ont été intentées contre Forsage pour la première fois en septembre 2020 par la Securities and Exchange Commission des Philippines. En mars 2021, le commissaire aux valeurs mobilières et aux assurances du Montana a tenté la même chose. Malgré cela, les accusés auraient continué à promouvoir le stratagème tout en niant les allégations dans plusieurs vidéos YouTube et par d’autres moyens. Deux des accusés, qui n’ont ni admis ni nié les allégations, ont accepté de régler les accusations, sous réserve de l’approbation du tribunal.

Mardi

Les ponts dits blockchain sont devenus une cible de choix pour les pirates cherchant à exploiter les vulnérabilités dans le monde de la finance décentralisée. Jakub Porzycki | NurPhoto | Getty Images

La startup de crypto Nomad a perdu près de 200 millions de dollars dans un exploit de sécurité dévastateur. Nomad est connu comme un “pont”, où les utilisateurs peuvent transférer des jetons d’une blockchain à une autre. Les pirates ont exploité une faille de sécurité qui permettait aux utilisateurs de saisir n’importe quelle valeur dans le système et de siphonner les fonds, même s’il n’y avait pas assez d’actifs disponibles dans la base de dépôt de Nomad. La nature du bogue signifiait que les utilisateurs n’avaient pas besoin de compétences en programmation pour l’exploiter. D’autres ont attrapé et déployé des armées de bots pour mener des attaques de copieurs. “Sans expérience préalable en programmation, n’importe quel utilisateur pourrait simplement copier les données d’appel de transaction des attaquants d’origine et remplacer l’adresse par la leur pour exploiter le protocole”, a déclaré Victor Young, fondateur et architecte en chef de la startup crypto Analog. “Contrairement aux attaques précédentes, le piratage Nomad est devenu un jeu gratuit où plusieurs utilisateurs ont commencé à vider le réseau en rejouant simplement les données d’appel de transaction des attaquants d’origine.” Les ponts de chaînes de blocs sont un moyen populaire de déplacer des jetons hors de réseaux comme Ethereum, qui a acquis la réputation d’avoir des temps de transaction lents et des frais élevés, vers des chaînes de blocs moins chères et plus efficaces. Mais des choix de programmation bâclés en ont fait une cible de choix pour les pirates cherchant à escroquer des millions d’investisseurs. Plus d’un milliard de dollars de crypto ont été perdus pour combler les exploits jusqu’à présent en 2022, selon la société d’analyse de blockchain Elliptic. “Je ne peux qu’espérer que les développeurs et les projets apprendront qu’ils exécutent un logiciel critique”, a déclaré Adrian Hetman, responsable technique de la société de sécurité Web3 Immunefi, à CNBC. “Ils doivent faire en sorte que la sécurité soit la sécurité avant toute décision commerciale, car ils traitent avec l’argent des gens, une grande partie de cet argent est bloqué dans ces contrats.” Nomad a déclaré qu’il travaillait avec la société de sécurité cryptographique TRM Labs et les forces de l’ordre pour suivre le mouvement des fonds, identifier les auteurs de l’attaque et restituer les jetons volés aux utilisateurs. “Nomad s’engage à tenir sa communauté informée au fur et à mesure qu’elle en apprendra davantage dans les heures et les jours à venir et apprécie tous ceux qui ont agi rapidement pour protéger les fonds”, a déclaré la société dans le communiqué.

Michael Saylor, président et chef de la direction de MicroStrategy, s’est lancé pour la première fois dans le bitcoin en 2020, lorsqu’il a décidé de commencer à ajouter la crypto-monnaie au bilan de MicroStrategy dans le cadre d’une stratégie de gestion de trésorerie peu orthodoxe. Eva Marie Uzcategui | Bloomberg | Getty Images

Plus tard mardi, MicroStrategy a annoncé que le PDG Michael Saylor quittait son poste pour devenir président exécutif de la société. Le président de la société, Phong Le, succèdera à Saylor. Saylor est le PDG depuis qu’il a lancé la société en 1989. MicroStrategy est devenue publique en 1998. L’action de MicroStrategy est en baisse de plus de 48 % cette année. Bitcoin est en baisse de plus de 51% au cours de la même période. “Je pense que la séparation des rôles de président et de PDG nous permettra de mieux poursuivre nos deux stratégies d’entreprise consistant à acquérir et à détenir des bitcoins et à développer notre activité de logiciels d’analyse d’entreprise. En tant que président exécutif, je pourrai me concentrer davantage sur notre stratégie d’acquisition de bitcoins et initiatives de défense du bitcoin liées, tandis que Phong sera habilité en tant que PDG à gérer les opérations globales de l’entreprise », a déclaré Saylor dans le communiqué. Cette annonce intervient alors que la société annonce ses résultats du deuxième trimestre, au cours desquels ses revenus totaux ont chuté de 2,6 % par rapport à il y a un an. La société a également signalé une charge de dépréciation de 918 millions de dollars sur la valeur de ses actifs numériques, probablement principalement du bitcoin. MicroStrategy peut techniquement être dans le domaine des logiciels d’entreprise et des services basés sur le cloud, mais Saylor a déclaré que la société cotée en bourse est également le premier et le seul fonds négocié en bourse au comptant bitcoin aux États-Unis. “Nous sommes un peu comme votre ETF spot inexistant”, a déclaré Saylor à CNBC en marge de la conférence Bitcoin 2022 à Miami en avril.

Tard mardi, tôt mercredi

Le logo Solana affiché sur un écran de téléphone et la représentation des crypto-monnaies sont visibles sur cette photo d’illustration prise à Cracovie, en Pologne, le 21 août 2021. Jakub Porzycki | NurPhoto | Getty Images