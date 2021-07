Cry God pour Harry Kane, Angleterre… et leurs épouses et partenaires

COMME si nous n’étions pas tous assez émus à propos du match de ce soir, la lettre d’amour ouverte que Kate Kane a écrite à son mari Harry, lui disant à quel point elle est fière de ce qu’il fait pour le pays, m’a fait pleurer.

Kate, qui a rencontré l’actuel capitaine anglais alors qu’ils étaient à l’école, se souvient qu’il avait de grandes ambitions dès son plus jeune âge.

Dans sa lettre, publiée sur Instagram, elle écrit à Harry : « J’avais l’habitude de rire de toi quand nous avons commencé à sortir et tu étais autour de la mienne en train de jouer aux pénalités avec mon frère Tom et Seamus le chien, et tu disais que tu serait un jour capitaine de l’Angleterre.

« Mais c’est vous, vous vous êtes fixé un objectif et vous l’atteignez et vous avez dit que vous alliez à l’Euro pour aller en finale ».

La lettre de Kate à Harry

À cet âge, je suis presque sûr que tous les enfants pensent qu’ils deviendront capitaine d’Angleterre. Mais Harry est parti et l’a fait et en même temps s’est créé une vie de famille fantastique – lui et Kate ont maintenant trois jeunes enfants ensemble.

Sa lettre résume tout ce que nous pensons tous à Harry en ce moment, mais prouve également que derrière chaque grand homme se cache une femme encore plus grande. Pas étonnant qu’il embrasse son alliance à chaque fois qu’il marque un but.

Ayant été marié à un footballeur pendant 26 ans, je peux vous assurer que c’est loin d’être aussi glamour qu’on le prétend.

Votre mari est parti pendant de longues périodes, souvent sept jours sur sept, pendant des mois et même parfois le jour de Noël.

Ils manquent des naissances, des événements importants dans la vie des enfants et dans votre vie de couple, car le football doit passer avant tout.

Ils partent en mission internationale pendant l’été, puis reprennent l’entraînement en juillet, alors que les enfants se séparent pour leurs vacances d’été.

Vous avez donc rarement des vacances d’été en famille.

Le coronavirus a maintenant ajouté une nouvelle pression, ce qui signifie que l’équipe d’Angleterre a vécu comme une bulle et ne peut pas voir sa famille.

Comme pour souligner ce point, Kate a posté un selfie à distance sociale d’elle se tenant à environ trois mètres de Harry à Wembley plus tôt cette semaine.

C’est le plus proche de lui depuis des semaines, car il s’est concentré sur la réalisation des objectifs qui peuvent enfin ramener le football à la maison.

J’aime le fait qu’ils semblent avoir une relation normale et aimante et qu’ils soient toujours aussi heureux après s’être rencontrés si jeunes.

Harry dit qu’il a épousé son « meilleur ami » et que Kate le garde au sol.

Ils sont clairement proches. Il a déclaré: « Quand je me sens mal à propos de quelque chose, ou quand j’ai besoin de me débarrasser de quelque chose, je peux simplement me tourner vers elle et parler de n’importe quoi. »

acte de soutien silencieux

C’est le secret d’un grand mariage — et surtout quand vous êtes marié à un athlète professionnel, car leur stress est sans fin.

Un samedi après un mauvais match, ils semblent avoir le poids du monde sur leurs épaules.

En tant que partenaire, il est difficile de les consoler après une défaite.

Faire face aux attentes et à la pression est immense. Mieux vaut les laisser tranquilles, d’après mon expérience.

Ou faites ce que fait Kate : ramenez-les sur terre.

Harry a ajouté: « Si je réussis un triplé, Kate dira: » Bien joué, vous pouvez me faire une tasse de thé quand vous rentrerez à la maison « . «

Il est clair qu’elle a été avec lui à travers tous les hauts et les bas, et en tant que footballeur, il y en aura eu beaucoup en cours de route.

La vie est une question de savoir comment affronter les tempêtes.

Elle l’aura soutenu lorsqu’il débutait et qu’il se débattait, qu’il faisait face à des blessures ou qu’il ne se produisait tout simplement pas sur le terrain de la manière attendue.

Les critiques que les footballeurs reçoivent lorsqu’ils ne jouent pas sont hors de l’échelle, déprimantes, bouleversantes et misérables.

Ce n’est pas facile d’être le soutien silencieux quand votre autre moitié a un travail incroyablement stressant.

L’attente de l’équipe d’Angleterre pourrait-elle être plus énorme qu’elle ne l’est actuellement ?

Il y a une raison à ces paroles des Trois Lions, « Trente ans de mal » (ça fait en fait 55 ans maintenant).

Nous chantons « It’s coming home » depuis de nombreuses années maintenant, mais cela ne l’a jamais fait – jusqu’à peut-être, juste peut-être, maintenant.

Mon Dieu, j’espère que nous gagnerons ce soir – oui, pour nous tous, mais surtout pour toutes les femmes, petites amies et partenaires de joueurs qui les ont soutenus.

NINA EST SACQUÉE COMME PERROQUET Mercredi dernier a dû être le meilleur – et le pire – jour de la vie de la folle de football Nina Farooqi. Nina, 37 ans, a esquivé le travail dans le Yorkshire après que son amie ait remporté des billets de dernière minute lors d’une tombola pour le match historique de l’Angleterre contre le Danemark. Elle ne pensait pas que son patron lui donnerait un jour de congé, alors elle a sorti un malade, supposant qu’il était peu probable qu’elle soit repérée dans une foule de plus de 60 000 personnes. Mais quand elle a vérifié son téléphone à la mi-temps, elle s’est rendu compte que son jeu était terminé. Elle a déclaré: « Nous étions partout dans les nouvelles, mon visage était sur tous les écrans de télévision du monde. » À ce moment-là, son patron l’a immédiatement renvoyée. Le verdict de Nina, cependant, était le suivant : « Il y a un peu de regret – personne ne veut se faire virer – mais j’aurais aussi détesté le regret de rater quelque chose. Je recommencerais. C’est ce que j’appelle l’engagement envers la cause.

Le look Love Island est parfait pour les

VOIR les photos de Margot Robbie et de ses amis célébrant le 31e anniversaire de l’actrice lors d’une fête d’anniversaire sur le thème de Love Island m’a fait réfléchir.

Qu’est-ce que ça ferait d’être le petit et dodu dans le groupe d’amis ? Mais en regardant les photos, ils sont tous dix sur dix dans tous les sens. Ce qui, je suppose, est la raison pour laquelle leur idée d’une célébration est de ne porter que des bikinis et des talons hauts.

Si je leur ressemblais, je suis sûr que je ferais la même chose.

LE BON APPEL La NOUVELLE que les pilules contraceptives seront vendues en vente libre en pharmacie sans ordonnance pour la première fois sera une bonne nouvelle pour de nombreuses femmes. Mon point de vue est qu’une femme a le droit de faire ce dont elle a besoin pour son corps. Et bien que je sache que c’est un problème extrêmement personnel, je pense que si elle sent qu’elle doit le faire d’une manière qui réduit rapidement le stress, cela devrait être sa prérogative de le faire.

Min top forme

IL EST impossible de croire que Kylie Minogue a 53 ans.

En regardant les photos d’elle portant un justaucorps semi-nu sur Instagram, elle a toujours le physique, l’énergie et le dynamisme qu’elle avait dans la vingtaine.

Cette femme ne vieillit pas.

Le sexisme à son paroxysme

VOUS DEVEZ admirer Megan Fox.

L’actrice de 35 ans a souligné plus tôt cette année les incohérences totalement scandaleuses dans les réponses des gens à son rappeur Machine Gun Kelly, qui a 31 ans.

Apparemment, les trolls ont rapidement critiqué la différence d’âge. Mais, comme l’a dit Megan, personne n’y penserait si les sexes étaient inversés.

« Il a 31 ans et j’en ai 35. . . Personne ne clignerait des yeux deux fois si George Clooney sortait avec quelqu’un de quatre ans plus jeune », a-t-elle déclaré.

Clooney, 60 ans, est souvent sorti avec des femmes plus jeunes. L’une de ses petites amies était Stacy Keibler, 41 ans, et il est maintenant marié à l’avocate Amal Clooney, 43 ans, avec qui il a des jumeaux.

Megan est sur place à ce sujet. Quatre ans, ce n’est rien, quel que soit votre sexe. Et pourtant, il y a toujours la stigmatisation d’une femme plus âgée qui sort avec un homme plus jeune, alors qu’il reste parfaitement acceptable pour un homme plus âgé de sortir avec une femme plus jeune.

Critiquer les femmes pour sortir avec des hommes plus jeunes est une façon de contrôler les femmes et de les dévaloriser.

L’implication est qu’à un certain âge, elles sont moins belles et moins dignes de l’attention d’un homme – pourquoi diable un homme sortirait-il avec une femme plus âgée ?

Il suffit de voir le chagrin d’Emmanuel Macron à 43 ans pour être marié à une femme de 68 ans.

Pendant ce temps, Bernie Ecclestone, qui a 90 ans, a une femme de 45 ans et ils ont eu un bébé.

Ici, les commentaires vont plutôt dans le sens de « il y a encore de la vie dans le vieux chien ».

Ce double standard est le sexisme à son paroxysme.