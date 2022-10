Cruz fustige les démocrates alors qu’il se bat pour Ogles dans le Tennessee

FRANKLIN, Tennessee (AP) – Le sénateur du Texas Ted Cruz a fustigé mercredi le leadership des démocrates sur l’inflation, la criminalité et la politique étrangère alors qu’il exhortait les électeurs du Tennessee à envoyer le républicain Andy Ogles au Congrès.

Cruz est en tournée en bus dans 17 États, se précipitant pour divers candidats au Sénat et à la Chambre avant les élections de mi-mandat du 8 novembre, où le contrôle des deux chambres est en jeu. Il a rejoint Ogles à Franklin, Tennessee – une ville aisée juste au sud de Nashville – alors que l’ancien maire du comté rural rivalise pour remporter un siège au Congrès nouvellement redessiné qui coupe dans la gauche de Nashville.

“Le renouveau arrive et je le crois de tout mon cœur”, a déclaré Cruz, alors qu’il avertissait que les États-Unis traversaient une crise qui se poursuivrait si les démocrates maintenaient le contrôle. “Dans deux semaines, nous n’allons pas seulement voir une vague rouge, nous allons voir un tsunami rouge.”

Ogles se présente contre la démocrate Heidi Campbell, qui l’a dépassé et l’a dépassé au dernier trimestre. Sa campagne a publié une déclaration avant le rassemblement d’Ogles, accusant à la fois Ogles et Cruz d’être disposés à utiliser leur pouvoir pour réduire les prestations et accorder aux “entreprises géantes et aux milliardaires un autre allégement fiscal”.

Le 5e district du Congrès du Tennessee a attiré l’attention nationale cette année après que les républicains ont découpé Nashville lors du redécoupage dans l’espoir d’obtenir un siège supplémentaire du GOP au Congrès. Cette décision a amené le représentant démocrate américain de longue date, Jim Cooper, à annoncer qu’il prendrait sa retraite car il n’y avait aucun moyen pour lui de gagner, créant une rare course ouverte au Congrès dans le Tennessee.

Depuis lors, le Comité de campagne du Congrès démocrate n’a ajouté aucun des trois sièges qui divisent Nashville à la liste des sièges qu’il prévoit de consacrer à cette élection, car la majorité démocrate de la Chambre reste en jeu.

Ogles a mené une campagne relativement discrète après être sorti d’une course primaire bondée et meurtrière, où il a déclaré : « Libéraux, nous venons vous chercher. dans son discours de victoire. Il a décliné plusieurs invitations à débattre de Campbell, a largement évité les interviews dans les médias et n’a diffusé que récemment une publicité télévisée.

Cependant, mercredi, Ogles a déclaré que le pays était à un “carrefour”, qualifiant l’administration du président Joe Biden d'”entreprise criminelle” et a répété des appels pour destituer Biden et le vice-président Kamala Harris. Il a également critiqué l’acceptation des Américains transgenres, en particulier des athlètes transgenres participant à des sports féminins, ce qui a suscité de vifs applaudissements de la foule.

“Parfois, vous devez apporter du sel et le verser sur la plaie et rappeler aux gens où nous nous sommes égarés”, a déclaré Ogles. “Quand nous gagnerons la Chambre et quand nous gagnerons le Sénat, nous apporterons la vérité, nous apporterons la lumière et nous apporterons un camion chargé de sel pour les chasser de la ville.”

Après l’événement, Ogles a refusé de répondre aux questions directes pour savoir s’il soutenait une interdiction nationale de l’avortement et a plutôt salué la décision de la Cour suprême des États-Unis de révoquer le droit constitutionnel à la procédure. Cruz a également exprimé son soutien aux États ayant désormais le pouvoir d’imposer leurs propres limites à l’avortement.

Parmi les autres intervenants à l’événement figuraient le représentant américain du Tennessee, Mark Green, et le fondateur d’Outkick, Clay Travis.

Kimberlee Kruesi, Associated Press