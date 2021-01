Cruz, le fils de David Beckham, semble suivre les traces de sa mère – en disant qu’il sort «définitivement» de la nouvelle musique.

Le jeune homme de 15 ans a déclaré que son «plus grand rêve dans la vie» était de «faire de la musique que tout le monde aime et que la musique dure éternellement».

Le jeune a fait les commentaires en répondant aux fans sur son Instagram.

Cruz avait déjà sorti une chanson de Noël en 2016, alors qu’il n’avait que 11 ans.

Le single «If Every Day Was Christmas» a vu tous les profits aller à l’association Make Some Noise.

Papa David a déclaré à l’époque: «Je suis très fier, il ne le fait vraiment que depuis neuf mois.







«Il était assis à l’arrière de la voiture et nous roulions et il chantait quelque chose et je me suis tourné vers Victoria et je me suis dit: ‘Il a une voix!' »

Mum Victoria a déjà publié des vidéos de lui chantant en ligne, y compris l’une de la chanson You Send Me, une chanson initialement publiée par Sam Cooke en 1957.

Strictly star et chanteur HRVY a déjà dit qu’il était intéressé à jouer avec lui.







Il a dit: « À cent pour cent. Certainement. Je sais qu’il fait de la musique et je vois beaucoup de ses trucs sur son Instagram également, alors j’aimerais beaucoup faire ça. Il est vraiment talentueux et passionné par ce qui est cool. »

Mum Victoria, qui a également des enfants Brooklyn, 21 ans, Romeo, 18 ans et Harper, neuf ans, a vendu plus de 85 millions de disques vendus dans le monde dans le cadre des Spice Girls.

Après leur séparation en 2001, Posh a signé chez Virgin Records, dans lequel elle a sorti son premier album solo éponyme.







Le groupe s’est de nouveau réuni pour une tournée en 2019 mais elle a choisi de ne pas participer et de se concentrer sur sa marque de mode à la place.

«Cela ne me semblait pas être la bonne chose à faire. [But] Je serai toujours Posh Spice, toujours », avait-elle déclaré à l’époque.

Hier soir, une source a diffusé toute nouvelle musique était imminente.

«C’est évidemment là-bas qu’il aime la musique, mais il s’amuse juste en ce moment», a ajouté l’initié.