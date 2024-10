Cruz Beckham, 19 ans, sort avec le musicien de 28 ans Jackie Apostel

Cruz, le plus jeune fils de David et Victoria Beckham, 19 ans, serait en couple avec le musicien de 28 ans Jackie Apostel.

Cruz a été vu sortant d’un hôtel à Paris aux côtés de Jackie, une auteure-compositrice-interprète qui était auparavant membre du girl band brésilien Schutz. Le couple avait l’air plutôt décontracté et Jackie portait une casquette de baseball, mais c’était définitivement eux.

Le couple est également venu soutenir le défilé Victoria Beckham de la mère de Cruz à Paris, et Jackie a même posté une photo d’elle portant l’une de ses créations sur Instagram.

« Le plus beau défilé et la plus belle robe », a-t-elle écrit.

Le nouveau couple est lié depuis juin, et bien que Jackie compte plus de 100 000 abonnés sur Instagram, elle n’a pas encore atteint le niveau de renommée où son âge est de notoriété publique.

Cruz Beckham a été vu sortant d’un hôtel à Paris aux côtés de Jackie Apostel, une auteure-compositrice-interprète qui était auparavant membre du girl band brésilien Schutz. CYRIL PECQUENARD/SIPA/Shutterstock

Le couple était également présent pour soutenir le défilé de Victoria Beckham à la Fashion Week de Paris. Images du GC Jackie a posté une photo d’elle portant l’une des créations de Victoria Beckham sur Instagram. TheImageDirect.com

Quand les deux hommes sortaient ensemble, la plupart des fans pensaient qu’ils avaient à peu près le même âge, mais Bonjour Magazine a rapporté qu’il y a deux ans, elle s’était présentée comme ayant 26 ans dans une publication Instagram pour Schutz, le groupe de filles dont elle était sortie.

Les internautes étaient divisés par l’écart d’âge potentiel du couple.

« À un âge plus avancé, la différence d’une décennie commence à faire moins de différence, cependant, une personne d’environ vingt ans sera à un stade de développement très différent. Vraiment un peu grincer des dents », a affirmé l’un d’eux.

« Un jeune de 29 ans s’en prend à un jeune de 19 ans ? Je ne serais pas heureux si c’était mon fils », a écrit quelqu’un d’autre.

« L’écart d’âge n’est pas le problème », a soutenu quelqu’un d’autre.

Le joueur de 28 ans compte plus de 100 000 abonnés sur Instagram. Instagram / @jackie.apostel

Quelqu’un d’autre a qualifié l’écart d’âge de « beurk ». Un autre a fait valoir que Cruz sortirait avec une femme plus âgée lui donnerait « l’expérience » dont il avait tant besoin, et l’un d’eux a affirmé que la relation n’était qu’un moyen simple pour la jeune femme de 28 ans de faire connaître son « nom ».

Cruz est le plus jeune fils de la célèbre famille Beckham. Son frère Brooklyn, 25 ans, est marié à l’héritière milliardaire Nicola Peltz et son autre frère aîné Romeo, 22 ans, donne une chance au football professionnel.

Cruz a également choisi la voie de la vie publique. Il a rassemblé plus de 2 millions de followers sur Instagram, est musicien et s’est essayé au mannequinat.

L’objectif principal du jeune homme de 19 ans est sa carrière musicale et il est clairement proche de sa célèbre famille.

Cruz est le plus jeune fils de la célèbre famille Beckham.

Cruz publie assez souvent des photos de lui en train de passer du temps avec ses frères, ses parents ou sa sœur cadette Harper.

Il a également le mot « Posh » tatoué sur lui en hommage au surnom de sa mère dans les Spice Girls.

Lorsqu’il a eu 18 ans, ses deux parents se sont réjouis de lui. David Beckham a déclaré que Cruz avait « l’énergie la plus incroyable et le plus grand cœur », et Victoria a partagé sur les réseaux sociaux qu’elle était « si fière » du jeune homme incroyable qu’il était devenu.