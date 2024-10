Cruz Beckham, 19 ans, entame une relation avec sa nouvelle petite amie Jackie Apostel, 28 ans, au milieu de la Fashion Week de Paris | Bby Ivy, Cruz Beckham, Jackie Apostel | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Cruz Beckham a débuté sa nouvelle relation avec le chanteur brésilien Jackie Apostel au milieu des allégations de son ex.

Le fils de 19 ans de David et Victoria Beckham apporté Jackie28 ans, était son rendez-vous au défilé de mode de sa mère à Paris la semaine dernière et ils ont été vus ensemble à plusieurs reprises lors de leur visite dans la ville.

L’observation survient quelques jours après Cruzl’ex-petite amie de Bby Ivy l’accusait de la tromper.

Bby Ivy s’est rendue sur sa page TikTok jeudi 26 septembre pour partager une vidéo d’elle et Cruz partager un baiser tout en écoutant de la musique sur le sol de la chambre.

« C’est comme ça que nous étions ensemble et il a toujours triché », a-t-elle légendé la vidéo. Regardez ci-dessous.

Il semble que Cruzla relation avec Jackie ça devient déjà sérieux car elle passe du temps avec sa famille.

Jackie écrit sur Instagram après le défilé, « le plus beau défilé et la plus belle robe. 🥺❤️ félicitations @victoriabeckham.