Cruz Azul subit une défaite historique dans le “Clasico Joven” contre l’Amérique ; Chivas rebondit

Au grand dam de ceux qui se prélassent dans les problèmes des grandes puissances de la Liga MX, la semaine 10 de l’Apertura 2022 était consacrée à des victoires à plusieurs buts pour les deux clubs les plus en vue de la ligue : Chivas et Club America.

Autrefois freinées par de mauvaises séries de forme plus tôt dans la saison, les deux équipes semblaient désireuses de repousser les récits négatifs. Alors que Chivas a remporté une victoire 4-0 à l’extérieur contre Necaxa, le Club America a dominé ses rivaux de Crosstown Cruz Azul 7-0 dans le Clasico Joven. Pour ne pas être en reste, Santos Laguna a trouvé quelques buts lors de la semaine 10, embarrassant Dani Alves et Pumas dans un résultat de 5-1.

Dans l’autre match de rivalité du week-end, une bataille tendue du Clasico Regio entre Monterrey et Tigres s’est terminée par un match nul 0-0 sans but, ce qui n’a pas empêché certaines des festivités à l’Estadio BBVA Bancomer qui sont devenues virales. Bien qu’il n’ait pas marqué et grâce à une défaite pour Toluca, Monterrey est remonté au premier rang du classement.

Il y a beaucoup à couvrir de la dernière action de la Liga MX et au cas où vous auriez manqué quelque chose, voici trois points de discussion et des observations supplémentaires de Jornada 10 de l’Apertura.

La raclée américaine du «Clasico» voit Cruz Azul évincer Aguirre

Les signes étaient là d’un désastre potentiel pour Cruz Azul, mais peu auraient pu prédire la raclée historique à laquelle ses rivaux Club America étaient sur le point de participer. Avec Club America en marche avec trois victoires consécutives, Las Aguilas sauta sur un faible La Maquina grâce à un superbe résultat de 7-0 samedi dernier Clasico Joven qui comportait sept buteurs différents.

La défaite a marqué la pire défaite jamais enregistrée en Liga MX dans l’histoire de Cruz Azul. Dimanche matin, Diego Aguirre a été licencié en tant que manager de Cruz Azul moins de 100 jours aux commandes et après seulement deux victoires en 10 matches cette saison. Tôt lundi, des groupes de supporters ont commencé à manifester devant le siège de Cruz Azul.

Quant au Club America, il y avait de l’exaltation de la part de l’équipe et de leurs fans qui ont vu l’équipe gagner un élan presque effrayant. N’étant plus près du bas du classement, ils ont marqué 15 buts au cours de leur séquence de quatre victoires consécutives, ce qui les a propulsés au quatrième rang du classement. Les sceptiques souligneraient le fait qu’ils avaient un avantage de 10 joueurs lors de chacun de leurs deux derniers matchs, mais cela ne fera pas grand-chose pour arrêter le buzz et l’enthousiasme pour les géants de Mexico.

“Ces moments historiques se produisent très rarement contre un rival dans un clasico, profitez-en”, a déclaré Fernano Ortiz, entraîneur satisfait du Club America, dans un message aux fans après le match.

“Ça n’arrive pas tous les jours.”

Chivas fait un dérapage avant le match à entrée gratuite

Peut-être que les billets gratuits ont fonctionné après tout. Après avoir prolongé leur parcours sans victoire à huit matchs lors de la semaine 9 et offert une entrée gratuite à leur prochain match à domicile contre Monterrey lors d’un prochain match de la semaine 11, Chivas a radicalement changé les choses avec une victoire accrocheuse 4-0 à l’extérieur contre Necaxa vendredi dernier. .

Los Rojiblancos ont été déterminés devant le filet, marquant trois fois en jeu ouvert et une fois sur penalty. S’ils avaient marqué une fois de plus, ils auraient doublé leur total des neuf premières semaines de l’Apertura – ce qui en dit long sur la gravité des choses pour le club de Guadalajara jusqu’à présent.

Avant de remonter récemment à la 13e place du classement, Chivas a passé les dernières semaines à l’avant-dernière place. Vendredi, les buts de Roberto Alvarado et Fernando Beltran, ainsi qu’un doublé d’Angel Zaldivar ont non seulement stoppé la séquence sans victoire du club, mais ont également potentiellement sauvé le poste de l’entraîneur Ricardo Cadena, qui était sans aucun doute sur la sellette.

La question de savoir si Chivas peut tirer parti de cette victoire est désormais la grande question qui se pose à eux. C’est une chose de vaincre des lutteurs comme Necaxa et c’en est une autre d’accueillir Monterrey, la meilleure équipe de la saison, ce mardi. Ils auront le plein soutien de leurs fans, qui ont réservé tous les billets gratuits disponibles pour le match à l’Estadio Akron, mais il y a eu des rapports sur la vente de ces laissez-passer…

Lune de miel terminée entre Pumas, Dani Alves ?

Cela a été un réveil quelque peu brutal pour Dani Alves à ses débuts avec les Pumas en Liga MX. Maintenant que les confettis festifs sont réglés depuis son arrivée à la mi-juillet, l’international brésilien regarde désespérément son équipe subir trois défaites consécutives avec 11 buts accordés ce mois-ci – ce qui ne compte pas une défaite 6-0 contre Barcelone en l’exposition Trophée Joan Gamper.

Dimanche, Santos Laguna a fait de son mieux Blaugrana impression, inscrivant une poignée de buts devant Pumas lors d’une victoire 5-1 contre Alves et ses coéquipiers à l’Estadio Olimpico Universitario. Alors que le personnel technique de l’équipe nationale du Brésil regardait dans les tribunes, les huées pleuvaient des supporters des Pumas qui étaient devenus frustrés par les performances de l’équipe. Parfois, lorsque le ballon atterrissait sur les pieds d’Alves, les moqueries et les chahuts devenaient encore plus forts.

“Les huées ne me semblent pas normales ou appropriées”, a déclaré le manager des Pumas Andres Lillini après la défaite unilatérale. “Je demande du calme et de la patience aux fans.”

Lillini, maintenant avec une seule victoire lors de ses neuf premiers matchs de la saison, a balayé toute idée d’une éventuelle démission.

“Cela ne m’a pas traversé l’esprit d’arrêter parce que je ne veux pas laisser le groupe à la dérive”, a ajouté le manager.

Observations supplémentaires

– Ailleurs au cours de la semaine 10: Queretaro a remporté sa première victoire de la saison avec un résultat 2-0 contre le Club Tijuana, Atlas a obtenu un match nul 1-1 à domicile avec Puebla, les Tigres ont frappé les boiseries deux fois et Monterrey s’est vu refuser un but sans but. Clasico Regio match nul, le FC Juarez et Mazatlan ont obtenu leur propre match nul 1-1, San Luis a battu Toluca avec une victoire 1-0 et Pachuca a remporté une victoire 1-0 sur Leon.

– En parlant de Pachuca, un rapide hommage au plus jeune buteur du week-end : Israel Luna, 20 ans. Faisant seulement sa troisième apparition professionnelle et arborant un maillot n ° 100, Luna a reçu un centre parfait de la nouvelle recrue et ancien joueur de San Jose Earthquakes / Chivas Javier “Chofis” Lopez, offrant à Pachuca un vainqueur à la 86e minute.

– Nous clôturerons les choses avec une partie de la fête au Clasico Regio. Bien qu’il y ait eu des rapports de combats à l’extérieur du sol, l’intérieur de l’Estadio BBVA Bancomer était une tout autre affaire. Avec les supporters des Tigres et de Monterrey côte à côte, les vidéos sont devenues virales du deux fanbases dansant ensemble lors du match de rivalité Liga MX.