Cruz Azul a limogé Robert Siboldi en tant que manager après la sortie du club des demi-finales de la Liga MX aux mains de ses rivaux de Mexico, Pumas UNAM.

L’équipe de Siboldi avait obtenu un avantage de 4-0 lors du match aller de la semaine dernière de cette inclinaison, seulement pour gaspiller l’avance au match retour dimanche avec un match nul 4-4 qui a permis à Pumas d’atteindre la finale contre Leon.

La perte a été considérée comme le dernier exemple de « cruzazuleada, « un mot qui est entré dans le lexique espagnol aux dépens de l’équipe pour définir une grosse défaite à partir d’une position avantageuse.

« Après avoir analysé les événements les plus récents avec ma famille et mon personnel, j’ai décidé de prendre du recul », a déclaré Siboldi vendredi.

Le président du club, Victor Velazquez, a qualifié la défaite de la pire de l’histoire du club et qu’il prendrait des «décisions radicales et urgentes».

Siboldi a ajouté qu’il était fier de ce que son équipe était capable de réaliser même s’il n’avait pas remporté de championnat.

« Mes joueurs sont des professionnels et ne sont pas médiocres, ils ont tout donné pour gagner. Je ne permettrai pas que mon honneur et mes valeurs soient remis en cause, ni de mon staff et de mes joueurs. Nous avions beaucoup d’espoir de gagner ce tournoi », a déclaré l’Uruguayen. .

Cruz Azul est l’un des «quatre grands» clubs de la Liga MX, mais il n’a pas de titre de champion depuis 1997. Depuis, ils ont terminé deuxièmes à six reprises.

Malgré la défaite, le club est toujours en lice pour le titre de Ligue des champions de la CONCACAF 2020, qui reprendra à Orlando la semaine prochaine après sa suspension en raison de la pandémie de coronavirus.