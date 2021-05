Cruz Azul met fin à 23 ans d’attente pour devenir champion du Mexique

Les joueurs de Cruz Azul célèbrent leur titre de champion de la ligue mexicaine pour la première fois en 23 ans, battant Santos Laguna 2-1 au total. Mauricio Salas/Jam Media/Getty Images

Cruz Azul a mis fin à 23 ans d’attente pour être sacré champion de la ligue mexicaine après avoir battu Santos Laguna 2-1 au total.

Le club basé à Mexico s’est qualifié pour la finale en menant 1-0 lors du match d’ouverture de jeudi et a réussi à tenir le match nul 1-1 au stade Azteca dimanche pour remporter son neuvième titre de champion et un premier depuis 1997.

Les fans de Cruz Azul ont souffert après avoir été finalistes 11 fois, et le président mexicain Andrew Manuel Lopez Obrador a déclaré dans un tweeter: « Félicitations à Cruz Azul, le sort est terminé… »

Diego Valdes a donné l’avantage à Santos à la 37e minute et le but a forcé les hôtes à modifier leur approche défensive et à partir à la recherche de l’égalisation. Luis Romo était sur le point d’égaliser le score avant la mi-temps, mais son effort a été repoussé par le gardien de Santos Carlos Acevedo.

CAMPERES 💙 LLEGÓ LA NOVENA. pic.twitter.com/9iccQrgrGR – CRUZ AZUL (@CruzAzul) 31 mai 2021

Cruz Azul a égalisé à la 50e minute lorsque le remplaçant Yoshimar Yotun, qui avait entré en jeu après l’entracte, a mis en place Jonathan Rodriguez à la suite d’une contre-attaque rapide et l’attaquant uruguayen a dépassé Acevedo pour le but qui leur a finalement valu le titre tant attendu.

Le patron de Cruz Azul, Juan Reynoso, a maintenant remporté le titre en tant que joueur et entraîneur : « Je suis reconnaissant d’être entré dans l’histoire de ce club », a-t-il déclaré. « J’ai un titre en tant que joueur et maintenant en tant qu’entraîneur et ce n’est pas rien. »

Le gardien Jesus Corona, 40 ans, a finalement pu célébrer après avoir échoué lors de trois tentatives précédentes en atteignant la finale. « J’ai commencé à essayer il y a 18 ans, 12 ans dans l’équipe et maintenant à 40 ans, enfin, nous sommes arrivés », a-t-il déclaré.

« Cela a été difficile et il était temps que nous puissions profiter de quelque chose de bien. C’est bien mérité, et c’est pour nos fans et pour nous tous qui avons dû supporter beaucoup de critiques. Cela nous a rendus plus forts. «