Cruz Azul, champion de Liga MX! Ce qu’un premier titre en 24 ans signifie pour le club et « cruzazulear »

L’histoire a été écrite en Liga MX dimanche soir, lorsque Cruz Azul a battu Santos Laguna 2-1 au total pour remporter le titre de la saison 2021 des Guardianes. C’était le neuvième du club en tout, mais le premier en 24 heures, une période au cours de laquelle Los Azules sont connus pour leurs malheurs.

Et donc cette victoire, qui a été remportée devant la première foule à l’intérieur de l’Estadio Azteca pendant plus d’un an, a non seulement donné à Cruz Azul la chance de célébrer devant les fans, mais a également fourni une catharsis pour un club qui avait perdu ses six dernières finales de championnat. .

– Écoutez la réaction de Futbol Americas au triomphe de Cruz Azul sur ESPN + (États-Unis uniquement)

La fin de cruzazulear?

À cruzazulear signifie, en substance, gâcher une chose sûre sur le terrain et le terme est devenu un langage courant au Mexique en raison des échecs susmentionnés de Cruz Azul à remporter un titre.

En effet, le terme est si répandu qu’il est entré dans le radar de l’Académie royale espagnole des langues au sein de son observatoire de mots. Et, bien qu’il ait continué à décrire quand d’autres équipes arrachent la défaite aux mâchoires de la victoire, le terme est resté fermement identifié avec le club qui a été son inspiration.

Après la superbe élimination de Cruz Azul en demi-finale des Guardianes 2020 contre Pumas, quand il a réussi à sortir même après avoir accumulé un avantage de 4-0 au match aller, le chanteur Eden Munoz a écrit « La Cruzazulie Contigo » (« I Cruz Azuled it with you « ) pour décrire une relation amoureuse ratée.

Maintenant que Cruz Azul a finalement vu un résultat de championnat, il semble juste de supposer que la force et l’utilisation du terme lui-même vont s’atténuer – et probablement élever l’équipe dans l’indice de misère de football d’ESPN – mais tel a été son héritage que peut-être seulement une suite de titres réussirait à vaincre cruzazulear pour de bon!

Le gardien de Cruz Azul, Jose Corona, à gauche, a finalement été ajouté à la couronne de Liga MX à son cabinet de trophées stellaire. Hector Vivas / Getty Images

La route longue et sinueuse

Depuis combien de temps Cruz Azul n’a-t-il pas pu célébrer? Eh bien, en 1997, le film n ° 1 au box-office aux États-Unis était « Flubber », la comédie familiale mettant en vedette Robin Williams qui a rapporté plus de 178 millions de dollars dans le monde. Pendant ce temps, l’hommage d’Elton John à la princesse Diana, «Candle in the Wind», a dominé les palmarès de la musique pop.

En ce qui concerne la Liga MX, en 1997, l’ancienne star du Real Madrid, Emilio Butragueno, a porté plainte pour Celaya, maintenant disparu, tandis que Tigres, qui a récemment fait sensation en signant l’ancien attaquant marseillais Florian Thauvin, a célébré sa promotion après un an en deuxième division.

Hier et maintenant pour Reynoso, Pérez

Le manager Juan Reynoso est entré dans l’histoire en tant que premier manager né à l’étranger de Cruz Azul à remporter la Liga MX dimanche, un fait rendu encore plus satisfaisant pour les fans car le Péruvien a servi de signet pour les deux derniers titres de l’équipe.

En tant que capitaine du club, Reynoso a soulevé le trophée en 1997. Oscar Perez, alors âgé de 24 ans, faisait également partie de cette équipe en tant que gardien de but de premier choix de Cruz Azul. Après avoir pris sa retraite en 2019 à l’âge de 46 ans, Pérez a pris le rôle d’instructeur des gardiens de but du club.

Les joueurs de Cruz Azul célèbrent après être devenus le championnat de la ligue mexicaine pour la première fois en 23 ans, battant Santos Laguna 2-1 au total. Mauricio Salas / Jam Media / Getty Images

Corona obtient enfin sa couronne

Au cours d’une carrière de près de deux décennies, le gardien de Cruz Azul, Jose de Jesus Corona, avait presque tout gagné dans le match mexicain, y compris la Copa MX, la Supercoupe, la Ligue des champions de la CONCACAF et la Coupe des ligues. De plus, en tant que membre de l’équipe nationale mexicaine, Corona a un titre de la Gold Cup, une première place aux Jeux panaméricains et faisait sans doute partie de El Trile plus grand triomphe de la médaille d’or aux Jeux olympiques de 2012.

Mais le joueur de 40 ans n’avait jamais remporté de titre en Liga MX, malgré plusieurs opportunités. Dimanche, il a finalement rempli son CV et, comme Reynoso 24 ans auparavant, Corona a rempli ses fonctions de capitaine en soulevant le trophée devant une foule bruyante.

Un autre champion improbable

Bien qu’il ait terminé premier lors de la saison régulière des Guardianes 2021 avec un incroyable 41 points en 17 matchs, la place de Cruz Azul dans les livres d’histoire était loin d’être une certitude, compte tenu de sa propre histoire et de la tristement célèbre imprévisibilité de la Liga MX en phase éliminatoire.

À ce titre, Cruz Azul mérite certainement une place aux côtés des autres clubs qui ont choqué le monde du football en 2021, rejoignant des joueurs comme Lille (France), l’Atletico Madrid (Espagne), le Sporting Lisbonne (Portugal) et Villarreal (UEFA Europa League) comme non payés. équipes qui sont allées jusqu’au bout.