DAYTON, Ohio: Jalen Crutcher a marqué un sommet en carrière de 26 points et Dayton est venu par derrière pour battre George Mason 74-65 samedi.

Ibi Watson a récolté 16 points pour Dayton (5-2, 1-1 Atlantic 10 Conference). L’étudiant de première année Mustapha Amzil a ajouté 15 points alors que les Flyers ont rebondi trois jours après avoir chuté à La Salle dans leur match d’ouverture A-10 et perdu une séquence de 20 victoires consécutives en conférence.

Tyler Kolek avait 16 points pour les Patriots (5-3, 1-1). Jordan Miller a ajouté 15 points. Javon Greene a récolté 13 points et six rebonds.

George Mason a ouvert la deuxième mi-temps sur une course de 13-0 pour prendre une avance de 42-41 pour transformer ce qui avait été un rire en une bataille avec six égalités et huit changements d’avance.

Dayton a pris la tête pour de bon sur un entraînement Watson qui a donné aux Flyers une avance de 65-63. George Mason a raté deux 3 points, a perdu le ballon sur un vol d’Amzil et a été accusé d’une faute technique dans les 33 dernières secondes.

