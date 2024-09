Crunchyroll va projeter la compilation/aperçu du film Solo Leveling -ReAwakening- aux États-Unis et au Canada le 6 décembre – Actualités

Film de compilation de la 1ère saison incluant un aperçu de la 2ème saison

Image via Compte Twitter/X de l’anime Solo Leveling © Partenaires d’animation Solo Leveling

Crunchyroll a annoncé jeudi avoir acquis les droits nord-américains et internationaux sélectionnés pour Mise à niveau en solo -ReAwakening- un film de compilation pour le Mise à niveau en solo la première saison de l’anime et un aperçu des deux premiers épisodes de Solo Leveling Saison 2 – Lève-toi de l’ombre – . Crunchyroll et Photos de Sony va filtrer Mise à niveau en solo -ReAwakening- le 6 décembre dans les salles aux États-Unis et au Canada.

Les projections débuteront au Japon le 29 novembre.

Solo Leveling Saison 2 – Lève-toi de l’ombre – la deuxième saison de l’anime de l’écrivain Chugong et le regretté artiste DUBU (Studio REDICE) Mise à niveau en solo Manhwa fera ses débuts en janvier 2025. Crunchyroll volonté flux la deuxième saison.

La première saison de l’anime a débuté au Japon le 6 janvier. Crunchyroll ajouté l’anglais doublage de l’anime le 20 janvier.

Crunchyroll décrit l’histoire :

Cela fait plus d’une décennie que les « portes » sont apparues soudainement, ces chemins qui relient notre monde à une autre dimension. Depuis, certains humains ont développé des pouvoirs surnaturels. Nous appelons ces individus des « chasseurs ». Les chasseurs gagnent leur vie en utilisant leurs pouvoirs pour conquérir des donjons à l’intérieur des portes. Dans ce monde de clients coriaces, le chasseur de bas rang Jinwoo Sung est connu comme « le chasseur le plus faible de toute l’humanité ». Un jour, Jinwoo est mortellement blessé lorsqu’il tombe sur des donjons doubles de haut rang cachés dans un donjon de bas rang. Juste à ce moment-là, une mystérieuse fenêtre de quête apparaît devant lui. Au bord de la mort, Jinwoo décide d’accepter la quête et commence à monter de niveau… alors que les autres ne le font pas.

Shunsuke Nakashige ( Dortoir de la Mère de la Déesse ) a réalisé la série animée à A-1 Photos et Noboru Kimura ( Divers de construction de Gundam , Nyaruko : Rampant d’amour ! ) a été le rédacteur en chef. Tomoko Sudo ( Alice au pays des frontières , Temps de fragmentation ) a conçu les personnages, et Hiroyuki Sawano ( L’Attaque des Titans , L’exorciste bleu , Tuer la tuer , Mobile Suit Gundam UC ) a composé la musique.

Groupe d’idoles frères et sœurs BTS DEMAIN X ENSEMBLE et compositeur Hiroyuki Sawano (Sawano Hiroyuki[nZk]) a interprété la chanson du thème d’ouverture « LEveL ».

Le Manhwa adaptation de Chugong ‘s Mise à niveau en solo série de romans, avec des illustrations de DUBU lancé sur les services Webtoon en mars 2018 et terminé en décembre 2021. Presse Yen publie le Manhwa et une série de romans originaux en anglais. Kadokawa publie le Manhwa en japonais sous le titre Montée de niveau d’Ore Dake à Ken (Je suis le seul à avoir progressé).

Le Manhwa inspire également une adaptation live-action coréenne.

Source : Communiqué de presse