Crunchyroll, la plus grande bibliothèque d’anime au monde, ajoutée au système d’exploitation Smart TV Vidaa

VIDAA, le système d’exploitation de télévision connectée qui connaît la croissance la plus rapide au monde, a annoncé aujourd’hui avoir ajouté l’application Crunchyroll à sa plateforme en Inde ainsi que sur d’autres marchés, offrant ainsi la plus grande bibliothèque de streaming d’anime au monde à des millions d’utilisateurs dans le monde entier. Ce partenariat marque une expansion significative de l’offre de contenu de VIDAA, améliorant l’expérience de visionnage pour les fans d’anime du monde entier. Les fans du monde entier bénéficient d’un accès direct à la vaste collection d’anime de Crunchyroll via VIDAA.

Crunchyroll, la marque leader mondiale d’anime, est réputée pour sa vaste bibliothèque de streaming, qui propose plus de 25 000 heures de contenu réparties sur 50 000 épisodes, notamment des séries animées, des clips musicaux, des concerts et des films. Avec plus de 1 400 titres uniques et 50 à 60 nouvelles séries animées à chaque saison de contenu, Crunchyroll offre une expérience d’anime inégalée qui sera désormais plus accessible que jamais via les téléviseurs intelligents compatibles VIDAA.

Les responsables de la VIDAA publient des déclarations

« Nous sommes ravis d’accueillir Crunchyroll sur la plateforme VIDAA », a déclaré Guy Edri, PDG de VIDAA. « Notre objectif est d’offrir aux utilisateurs l’expérience de divertissement la plus diversifiée et la plus complète, et l’ajout de la vaste bibliothèque d’anime de Crunchyroll est un grand pas en avant dans cette mission. Nous savons à quel point les fans d’anime sont passionnés, et nous sommes ravis de leur fournir un accès direct à leur contenu préféré, directement sur leur Smart TV. »

A lire aussi | Effet One Piece : un YouTubeur français escalade le Mont Everest avec le chapeau de paille de Luffy

L’application Crunchyroll sera disponible sur tous les téléviseurs intelligents compatibles VIDAA fabriqués à partir de 2020, y compris des marques telles que Hisense, Toshiba, JVC et Schneider. Avec plus de 30 millions de téléviseurs connectés dans plus de 400 marques, VIDAA offre aux utilisateurs un moyen simple, rapide et sécurisé de profiter d’un divertissement mondial de premier ordre.

Cette collaboration intervient alors que les animes continuent de gagner en popularité dans le monde entier, Crunchyroll étant en tête aux États-Unis et au-delà. En fait, 10 des 20 films d’animation les plus rentables de tous les temps ont été distribués par Crunchyroll, soulignant son rôle de moteur clé dans l’industrie de l’anime. L’application Crunchyroll, désormais disponible dans plus de 200 pays et régions et localisée en 12 langues, renforce encore l’engagement de VIDAA à améliorer son offre de contenu mondial.

A lire aussi | Jujutsu Kaisen Chapitre 270 : Date de sortie exacte, heure et plus

« Notre partenariat avec Crunchyroll est une étape importante pour VIDAA », a ajouté Edri. « Nous cherchons constamment des moyens d’améliorer le contenu disponible sur notre plateforme, en particulier dans des régions comme l’Amérique latine, où nous avons connu une croissance substantielle ces dernières années. Crunchyroll était en tête de notre liste de priorités, et nous sommes ravis de proposer sa riche bibliothèque à nos utilisateurs. »

Avec ce nouvel ajout, VIDAA continue de renforcer sa position en tant que système d’exploitation de premier plan pour Smart TV, offrant aux utilisateurs une gamme diversifiée d’options de divertissement qui s’adressent à un public mondial. Les fans peuvent commencer à profiter de la vaste bibliothèque d’anime de Crunchyroll sur leurs Smart TV fonctionnant sous VIDAA dès aujourd’hui.

Source : Communiqué de presse (Crunchyroll)