Crunchyroll ferme ses portes et absorbe les bonnes affaires du magasin d’anime

Depuis 1987, Bon truc a été un moyen fiable pour ceux qui ne vivent pas au Japon d’acheter des anime. En 2022, il a été acquis par Sonyaprès quoi il est devenu partie intégrante Rouleau croquant tout en fonctionnant comme sa propre chose. Mais à partir du mois prochain, Right Stuf n’existera plus car il sera pleinement intégré à Crunchyroll.

Le 10 octobre prochain, le magasin Right Stuf fermera ses portes et tous ses produits seront transférés vers le Magasin Crunchyroll. Après cette date, le site Right Stuf redirigera également vers ledit magasin. Le communiqué de presse indique que l’intégration « enrichira l’expérience d’achat pour la communauté des anime en offrant encore plus de moyens aux fans d’exprimer leur amour pour le média. […] La boutique de commerce électronique récemment agrandie de Crunchyroll proposera une collection de plus de 30 000 produits, englobant une gamme diversifiée de plus de 4 000 titres. Et la vente annuelle des fêtes qui était auparavant organisée par Right Stuf se fera désormais chez Crunchyroll, cependant Réseau d’actualités animées a noté qu’il y aurait « quelques changements » dans la vente de cette année – bien qu’au moment de la rédaction de cet article, ces changements soient actuellement secrets.

Dans une déclaration du vice-président des affaires émergentes, Terry Li, l’utilisation de Right Stuf pour aider à agrandir le magasin Crunchyroll « souligne notre engagement à fournir aux fans la destination ultime pour les marchandises et objets de collection inspirés des dessins animés. Le commerce est un élément important du style de vie de l’anime qui permet aux fans d’afficher fièrement leur passion, et nous sommes impatients de développer l’amour mondial de l’anime en continuant à étendre nos capacités de commerce électronique.

En plus de distribuer des dessins animés, Right Stuf avait la licence pour publier certains dessins animés (comme celui de 1963). Astro Boy, Macross, et Fille révolutionnaire Utena) via sa division Nozomi Entertainment. Ces licences et projets tels que la sortie Blu-Ray de la série Sale paire– ne seraient pas affectés par la fermeture de Right Stuf. De même, il a été déclaré qu’il n’y aurait aucune perturbation dans les expéditions internationales et la disponibilité que Right Stuf gérait auparavant.

Right Stuf sera entièrement intégré à Crunchyroll le mardi 10 octobre. Plus d’informations sur ce qui va arriver peuvent être lues ici. La FAQ explique comment les expéditions internationales seront gérées à l’avenir, la transition des comptes Right Stuf vers les comptes Crunchyroll, et plus encore.

