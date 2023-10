Crunchyroll Channel apporte l’anime à Roku, Amazon Freevee, plus

J’avais envie de plonger vos orteils dans le monde de animé? Une centrale du genre Rouleau croquant a étendu sa portée avec la chaîne Crunchyroll, proposant des programmes doublés en anglais sur les chaînes LG, la chaîne Roku et VIZIO WatchFree+ à partir du 11 octobre. Depuis Le 17 octobre, vous pourrez également le retrouver sur Amazon gratuit.

La chaîne Crunchyroll cible spécifiquement un « public curieux d’anime », selon un communiqué de presse de la société, qui vante « un programme de diffusion des animes du catalogue préférés des fans… Les séries disponibles au lancement incluent Horimiya, Classement des rois, Moriarty le Patriote, PSYCHO-PASS, Arifureta, Conte de fées de la pomme sucrée, À votre éternité et Code Geass. » La sortie également fait un clin d’œil aux légions d’abonnés préexistantes de Crunchyroll en notant que « le contenu d’anime nouveau et premium restera sur les services SVOD et AVOD de Crunchyroll ». La nouvelle chaîne ressemble davantage à un cours d’introduction, avec des plans futurs pour programmer « d’autres blocs de programmation promotionnelle, de genre et de thème » pour mieux aider les téléspectateurs à « goûter au large éventail d’animes créés au Japon ».

Le président de Crunchyroll, Rahul Purini, utilise littéralement le mot « passerelle » pour décrire la nouvelle entreprise : « La chaîne Crunchyroll est une passerelle vers le monde de l’anime où nous guiderons les téléspectateurs vers la découverte de nouveaux mondes, de nouvelles histoires et de nouveaux personnages. Et grâce à nos partenaires de distribution dès le lancement, des millions de fans ont facilement accès au média qui prend d’assaut le monde ! »

