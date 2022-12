Crumpe’s Editors’ Choice Awards : les meilleurs produits et services pour 2023

Pendant plus de deux décennies, les éditeurs de CNET ont poussé, poussé, testé, retesté, abandonné intentionnellement et même resté debout toute la nuit pour évaluer les nouveaux produits et services qui promettent de changer notre façon de vivre et de travailler.

En 2022, notre équipe d’experts a trouvé 81 produits et services dans sept catégories qui, selon nous, valent la peine d’être célébrés et – le plus important – méritent d’être honorés avec un CNET Editors ‘Choice Award.

Des smartphones, ordinateurs portables et tablettes que nous utilisons quotidiennement pour rester en contact aux routeurs, moniteurs et autres équipements indispensables qui font fonctionner nos écosystèmes numériques, nous continuons de compter sur la technologie pour nous assurer que nous communiquons et collaborons comme aussi facilement et efficacement que possible.

Nous avons également fait des recherches approfondies pour trouver les meilleurs téléviseurs, haut-parleurs Bluetooth, appareils de cuisine, robots aspirateurs, logiciels et services en ligne, y compris des VPN pour garder vos données privées et des applications linguistiques, car beaucoup d’entre vous voyagent à nouveau.

Le résultat de tout ce travail a conduit à nos choix pour les CNET Editors ‘Choice Awards, que nous honorons cette année avec un nouveau badge que nous utiliserons pour identifier ces points forts dans nos critiques, meilleures listes, comparaisons de produits et autres histoires sur notre site.

Notre mission, comme toujours, est de vous aider à naviguer dans notre monde en constante évolution, que vous recherchiez du matériel haut de gamme ou des options plus abordables. Et nous étayons ces choix par de nombreux conseils, explicatifs et guides pratiques. Notez que ces produits et services ont été évalués en 2022 pour vous guider dans le choix de l’équipement à ajouter à votre vie en 2023.

Une autre remarque : en termes d’innovation, 2022 a été globalement une année modeste, avec un accent sur l’évolution des produits pour les rendre meilleurs plutôt que de faire exploser de nouvelles catégories.

Malgré tout, nous avons été heureux de trouver quatre produits qui, selon nous, ont repoussé les limites et méritaient un autre honneur CNET : notre prix de l’innovation, qui récompense la technologie qui apporte des idées nouvelles et remarquables sur le marché. Consultez notre liste ci-dessous.

Nous sommes heureux de poursuivre la tradition de CNET de récompenser les produits qui offrent la meilleure combinaison de performances, de design et de valeur. Nous aimerions également connaître vos favoris. Trouvez CNET sur votre chaîne de médias sociaux préférée et dites-nous ce que vous en pensez.

Téléphones, montres connectées, écouteurs

Samsung Galaxy S22 Ultra

GooglePixel 6A

Google Pixel 7 Pro

Samsung Galaxy S22 Plus

Apple AirPods Pro 2

iPhone 14 Pro/14 Pro Max

SamsungGalaxy A53 5G

Montre Google Pixel

Apple Watch SE

Apple Watch Ultra

Garmin Venue 2 Plus

Withings ScanWatch Horizon

Casque Sony WH-1000XM5

Écouteurs Bose QuietComfort 2

Des ordinateurs

Chromebook Spin 714 d’Acer

MacBook Air M2

Ordinateur de bureau Dell XPS 8950

HP Chromebase tout-en-un 22

Samsung Galaxy Tab S8 Plus

Lenovo Yoga 7i (Gen 7, 14 pouces)

iPadAir 2022

Jeux

Voir les prix de l’innovation ci-dessous pour en savoir plus.

Méta Quête 2

Nintendo Commutateur OLED

Xbox Game Pass Ultime

GeForce maintenant

Arcade aux pommes

Divertissements à domicile

HBO Max

Spotify

Téléviseur série TCL 6 (2022)

Disney+

Projecteur Epson Home Cinema 5050UB

Netflix

Télévision YouTube

Chromecast avec Google TV 4K

Roku Express 4K Plus

Projecteur BenQ CineHome HT2050A

Projecteur Anker Nebula Mars II Pro

Barre de diffusion Roku

Bande sonore par Anker Motion Boom Plus

Logiciels et services

Duolingo

Bitwarden

Procréer

Zoom

ExpressVPN

Maison

ArloPro 4

Apple HomePod Mini

Amplificateur de portée D-Link EaglePro AI

TP-Link RE605X

Eero 6 Plus

TP-Link Archer AX21

Détection Dyson V15

Tineco a11 héros

Roomba s9

Roborock S7

Friteuse à air Ninja

Grille-pain Panasonic Flashxpress

Mélangeur Ninja Twisti

Asus RT-AX86U

SimpliSafe

Sonnette vidéo Wyze Pro

Thermostat intelligent d’Amazon

Routeur maillé TP Link Deco W7200

Ring Alarm Pro

Surveillance à domicile Wyze

Sécurité à domicile Xfinity

Google Nest Hub (2e génération)

Le bien-être

Tonal

Short Lululemon Align taille haute 6 pouces avec poches

Matelas Hybride Layla

Brooklyn Literie Signature Hybride

Matelas Ours Original

Zéro Eau

Chaque assiette

Panier solaire

Aliments en mosaïque

Frais et maigre

HungryRoot

Prix ​​de l’Innovation

Reconnaître les produits qui apportent des idées nouvelles et remarquables sur le marché.

Pont à vapeur

Panique Playdate

Chromebook HP Elite Dragonfly

Sony Xperia 1 IV