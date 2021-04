Kyle Vogt, cofondateur, président et directeur de la technologie de Cruise Automation Inc., prend la parole alors qu’il se tient à côté de la navette électrique sans conducteur Cruise Origin lors d’un événement de révélation à San Francisco, Californie, États-Unis, le mardi 21 janvier 2020 .

Cruise, basé à San Francisco, a signé un accord avec la Dubai Roads and Transport Authority pour devenir le fournisseur exclusif de taxis autonomes et de services de covoiturage jusqu’en 2029, ont annoncé lundi des responsables.

L’accord marque des plans d’expansion importants pour Cruise, qui a concentré ses tests de véhicules autonomes à San Francisco. Il a augmenté sa flotte d’essais enregistrés à plus de 200 véhicules, mais n’a pas encore annoncé quand il envisage d’offrir une flotte de robots-taxis au public à San Francisco. Il prévoyait initialement de le faire en 2019.

« La sélection de Cruise n’a pas été prise à la légère. Nous nous sommes engagés dans un processus complet et pluriannuel pour choisir le meilleur partenaire possible », a déclaré Mattar Mohammed Al Tayer, directeur général et président du conseil d’administration de Dubai RTA.

Le communiqué annonçant l’accord indique que Dubaï devrait être la première ville non américaine pour Cruise Origin, un véhicule autonome entièrement électrique que la société a dévoilé l’année dernière.

Un porte-parole de Cruise a déclaré: « Il est toujours possible qu’une ville américaine puisse déployer l’Origin en premier, mais nous aurions besoin d’un cadre réglementaire ici aux États-Unis pour le faire ».