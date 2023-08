Cruise réduira la flotte de robotaxi de 50% à San Francisco

Dans une vue aérienne, des véhicules autonomes Chevrolet Cruise sont garés dans une zone de rassemblement le 08 juin 2023 à San Francisco, en Californie. Les sociétés de véhicules autonomes Cruise et Waymo ont testé leurs véhicules dans tout San Francisco et les habitants ne sont pas satisfaits des problèmes que les voitures causent à la ville.

Cruise réduira sa flotte de robotaxi de 50% à San Francisco, a déclaré à CNBC le California Department of Motor Vehicles.

Cette décision intervient après que les véhicules autonomes Cruise ont été impliqués dans plusieurs accidents à San Francisco cette semaine, où les voitures autonomes ont semblé caler aux intersections, dont une jeudi soir lorsqu’elle est entrée en collision avec un camion de pompiers.

La réduction est un revers pour Cruise, un Moteurs généraux filiale, qui a commencé à offrir un service payant de robotaxi à San Francisco après et alphabétique Waymo reçu l’autorisation pour étendre les opérations sans conducteur et transporter des passagers payants 24 heures sur 24 dans tout San Francisco. Cruise fonctionne actuellement avec une liste d’attente.

Il met également en évidence le débat croissant à San Francisco sur les voitures sans conducteur. Les opposants disent qu’ils sont dangereux et interfèrent avec les pompiers et autres premiers intervenants, tandis que les défenseurs disent qu’ils sont innovants et rendront les déplacements dans la ville moins chers et plus faciles.

« Le DMV enquête sur des incidents récents impliquant des véhicules de croisière à San Francisco », a déclaré un porte-parole du DMV dans un communiqué. « Le DMV est en contact avec Cruise et les responsables de l’application des lois pour déterminer les faits et a demandé à Cruise de réduire immédiatement sa flotte active de véhicules en service de 50 % jusqu’à ce que l’enquête soit terminée et que Cruise prenne les mesures correctives appropriées pour améliorer la sécurité routière. »

Le DMV a déclaré que Cruise avait accepté la réduction et n’aurait pas plus de 50 de ses véhicules autonomes fonctionnant pendant la journée et pas plus de 150 fonctionnant pendant la soirée. Croisière dit en août, il exploitait 300 voitures pendant la nuit et 100 pendant la journée.

Un porte-parole de Cruise n’était pas immédiatement disponible pour commenter en dehors des heures de bureau.

Dans un article de blog vendredi soir, le directeur général de Cruises à San Francisco, Greg Dietrerich, a écrit que l’accident avec un véhicule de croisière et un camion de pompiers jeudi avait « plusieurs facteurs » qui ont contribué à l’incident, y compris des bâtiments à l’intersection qui sont difficiles à voir. Il a également déclaré que le camion de pompiers roulait dans la mauvaise voie pour « contourner » un feu rouge.

« Nous continuerons à travailler en partenariat avec les régulateurs et les services municipaux sur les interactions EMV afin de réduire la probabilité que de tels incidents se reproduisent », a écrit Dietrerich.

La flotte de Cruise a été impliquée dans plusieurs incidents au cours de la semaine dernière qui ont attiré l’attention des médias. En plus de l’accident avec un camion de pompiers, un véhicule de croisière aurait été coincé dans du béton et un véhicule autonome avec un passager aurait été heurté par un conducteur. L’autre conducteur dans cet incident brûlait un feu rouge, selon Croisière. Le week-end dernier, une multitude de véhicules de croisière ont calé et ralenti la circulation à l’extérieur d’un festival de musique en plein air.

— Lora Kolodny de CNBC a contribué à cette histoire.