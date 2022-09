Cruise rappelle un logiciel de voiture autonome parce que les humains sont stupides

Tout ce qu’il faut, c’est un cas marginal pour que les régulateurs fédéraux prêtent attention. La filiale Cruise de GM a effectué plus de 120 000 virages à gauche non protégés dans ses véhicules de développement autonomes, mais un seul scénario extrême ayant entraîné une collision a fini par déclencher un rappel.

Cruise a émis un rappel pour une version logicielle spécifique (Delta/2022.05.13.00) dans 80 exemples du système de conduite automatisée installé sur ses véhicules de développement autonomes Cruise AV. Le rappel indique un scénario spécifique qui implique un virage à gauche non protégé, c’est-à-dire un virage à gauche où le trafic venant en sens inverse a la priorité. Pensez à un virage à gauche sans panneau d’arrêt ni flèche verte, et vous avez l’idée.

Voici comment la collision s’est produite. Un Cruise AV tournait à gauche sans protection et son logiciel a remarqué un véhicule à conduite humaine s’approchant à 40 mph dans une voie de virage à droite de 25 mph. Le logiciel a déterminé qu’un accident était probable si le VA continuait à tourner à gauche alors que la voiture venant en sens inverse s’approchait de l’intersection, il s’est donc arrêté à mi-tour. Cependant, le speeder humain a alors décidé de se déplacer dehors de la voie de virage et continuer tout droit, accélérant à travers l’intersection, où il est entré en collision avec le panneau de custode arrière côté passager de l’AV arrêté. Deux personnes ont été blessées.

General Motors Cruise AV est plus qu’un boulon sans volant Voir toutes les photos



Voici comment Rapport de rappel de sécurité de la NHTSA formule le risque pour la sécurité : “Dans les rares circonstances décrites ci-dessus, un Cruise AV avec [the autonomous driving system in question] peut, lors d’un virage à gauche non protégé, ne pas avoir correctement prédit ni n’avoir été suffisamment réactif au changement soudain de trajectoire d’un usager de la route violant l’utilisation de la voie délimitée et circulant à une vitesse excessive, ce qui pourrait augmenter le risque d’accident.” Fondamentalement, le logiciel était coincé entre le marteau et l’enclume, et il a passé un appel qui semblait à droite, jusqu’à ce que le conducteur humain venant en sens inverse fasse quelque chose de bien en dehors du domaine du comportement attendu.

Cruise a déjà mis à jour son logiciel en juillet, mais il a quand même déposé un rapport auprès de la NHTSA. “Nous avons soumis ce dossier volontaire dans un souci de transparence pour le public; il concerne une version antérieure du logiciel et n’affecte ni ne modifie nos opérations routières actuelles”, a écrit un porte-parole de Cruise dans un communiqué envoyé par e-mail à CNET. “Au lieu de cela, le rapport explique comment le Cruise AV a réagi à un véhicule venant en sens inverse accélérant dans la mauvaise voie, et comment, grâce à notre cours normal d’améliorations continues, les Cruise AV sont encore mieux équipés pour empêcher cet événement singulier et exceptionnel.”

Selon ReutersCruise a lentement réintroduit les virages à gauche non protégés après les avoir temporairement désactivés suite à la collision.