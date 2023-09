Cruise dévoile une voiture autonome accessible aux fauteuils roulants

Cruise, la société de voitures autonomes appartenant à General Motors, a dévoilé une voiture autonome accessible aux fauteuils roulants appelée Vague. Un prototype entièrement construit et opérationnel a été présenté mercredi lors d’un événement à San Francisco. Cruise vise à lancer le véhicule l’année prochaine, en commençant par un programme pilote pour une poignée d’utilisateurs.

L’objectif de Wav (prononcé « vague ») est de fournir des options de transport plus accessibles aux personnes handicapées. Autour 42 millions d’Américains sont handicapésselon les données du US Census Bureau de 2021.

« L’accessibilité est également une raison importante pour laquelle nous investissons dans les véhicules autonomes », a déclaré Carrie Morton, ingénieure en chef de l’accessibilité chez GM, lors d’une table ronde. « Cette transformation de la mobilité a le potentiel de réellement changer la façon dont les gens se déplacent dans le monde. »

La voiture est équipée d’une rampe et d’un système de fixation pour fauteuil roulant, ainsi que d’un espace intérieur pour un utilisateur de fauteuil roulant et un accompagnateur.

Cruise affirme avoir travaillé en étroite collaboration avec la communauté des personnes handicapées pour développer Wav, en recueillant des commentaires sur la conception, l’expérience utilisateur et les systèmes de sécurité. Elle a collaboré avec des fabricants de véhicules et de produits accessibles, comme BraunAbility et Q’Straint.

« Les personnes handicapées vivent dans un monde qui n’est ni conçu ni construit pour nous », a déclaré Theo Braddy, directeur général du Conseil national pour la vie autonome. « Nous savons aussi que cela peut changer aujourd’hui. »

Rendre les transports plus accessibles peut conduire à une meilleure qualité de vie en matière de travail, d’éducation, de santé et d’activités récréatives, a noté Braddy.

Wav aura besoin de l’approbation réglementaire avant de circuler sur la voie publique, et Cruise apportera des modifications au prototype en fonction des commentaires des utilisateurs. Les tests en circuit fermé de Wav commencent le mois prochain.

La nouvelle arrive à un moment où les voitures sans conducteur suscitent un mélange de fascination et de scepticisme – pour le moins – de la part des communautés locales.

Le mois dernier, le Département des véhicules automobiles de Californie a demandé à Cruise de réduire de 50 % sa flotte de robotaxis actifs à San Francisco à la suite d’une collision entre une voiture de Cruise et un camion de pompiers. Le DMV peut suspendre ou révoquer les permis de test ou de déploiement s’il estime qu’il existe un « risque déraisonnable pour la sécurité publique ».

En réponse, Cruise a déclaré qu’il travaillait avec le DMV pour « apporter toutes les améliorations et fournir toutes les données dont ils ont besoin pour renforcer la sécurité et l’efficacité de notre flotte ». Quelques semaines auparavant, les régulateurs californiens avaient autorisé Cruise et son concurrent Waymo à facturer les trajets dans tout San Francisco à tout moment de la journée.