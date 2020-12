Des conditions météorologiques extrêmes ont continué de frapper la côte est de l’Australie, avec de fortes pluies et des vents destructeurs qui ont ravagé les résidents.

Le nord de la Nouvelle-Galles du Sud et le sud-est du Queensland sont au milieu de la première tempête de pluie La Nina de la saison, avec un mois de pluie qui devrait tomber dimanche.

Certaines parties des deux États sont sous surveillance des inondations après plus de 200 mm de pluie dans des régions, notamment Bowraville et Coffs Harbour, le pire restant à venir.

Des pluies plus abondantes sont prévues pour le reste du week-end, les chutes les plus fortes étant attendues dimanche soir.

Le temps humide et venteux s’est poursuivi en Nouvelle-Galles du Sud et dans le Queensland. Sur la photo: inondation éclair à Tweed Heads

La Gold Coast a reçu 60 mm de pluie en une heure samedi avant que la pluie ne se déplace vers le sud, les résidents d’Ocean Shores près de Byron Bay subissant des crues soudaines.

Les experts ont averti qu’un demi-mètre de pluie tomberait en seulement quatre jours, mettant les propriétaires à la garde, avec des ordres d’évacuation obligeant les résidents à se rendre sur des terrains plus élevés à Sawtell.

Les résidents vivant à proximité du 59-69 rue Boronia ont été invités samedi à partir par les autorités après une chute de près de 150 mm en moins de 24 heures.

Les volontaires de SES et la police de NSW ont dit aux résidents de s’auto-évacuer vers un terrain plus élevé, avec le club local de sauvetage de surf utilisé comme point d’évacuation.

Bowraville a récolté 203 mm de pluie en 24 heures jusqu’à 9 heures du matin samedi matin.

« Ce n’est pas tout à fait un record, mais c’est la pluie la plus forte depuis février », a déclaré le prévisionniste du bureau de météorologie Jonathon How au Daily Mail Australia.

Le temps sauvage a fait des ravages sur les routes pour les automobilistes. Sur la photo: la pluie et les inondations s’érodent dans une rue de Tweed Heads samedi

Un automobiliste charge sa voiture avec des sacs de sable à Pimpama sur la Gold Coast au milieu de fortes pluies dans la région dimanche

Coffs Harbour a également subi une trempe, enregistrant 151 mm samedi matin.

M. How a déclaré qu’il y avait encore beaucoup de pluie à venir, certaines régions s’attendant à au moins un demi-mètre d’eau d’ici mardi, provoquant d’importantes alertes d’inondation.

«Il y a des avertissements d’inondation modérés à majeurs pour la rivière Bellinger et certainement des inquiétudes pour les inondations à Coffs Harbour», a-t-il déclaré.

Le NSW SES a reçu environ 150 appels vendredi et samedi, la plupart provenant de Coffs Harbour, Kempsey et Port Macquarie.

Les services d’urgence se préparent au pic de la tempête dimanche soir, avec de fortes pluies et des rafales de vent de plus de 90 km / h prévues pour le nord de la Nouvelle-Galles du Sud.

Des conditions de surf dommageables frapperont la côte jusqu’à mardi, avec des hauteurs de vagues culminant à cinq mètres dimanche soir.

Les autorités ont exhorté les utilisateurs de la plage à rester hors de l’eau.

Le système météorologique devrait se renforcer dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud dimanche soir

Des bénévoles de SES ensablent une propriété à Tweed Heads samedi après que des conditions orageuses ont frappé la région

Un avertissement de temps violent pour les vents dommageables, les marées anormalement hautes et les vagues dangereuses est en place de l’île Fraser à la frontière NSW.

Un avertissement de vent fort a été émis pour les marins de Mackay à la Gold Coast, avec des coups de vent pouvant atteindre 40 nœuds.

Des vents dommageables avec des rafales jusqu’à 90 km / h sont également possibles.

Le creux côtier entraînant la météo est entré dans le sud-est du Queensland samedi soir et devrait se renforcer et revenir à NSW lundi, apportant des vents forts et des conditions de mer dangereuses.

Certaines zones de la côte connaîtront également une grave érosion côtière, M. How décrivant le temps comme « plutôt mauvais pour les trois à quatre prochains jours ».

Alors que de fortes pluies sont déjà tombées, on s’attend à ce qu’elles deviennent encore plus lourdes pour la côte nord et nord des rivières en Nouvelle-Galles du Sud.

« Il y a une autre grosse rafale de pluie qui descend des tropiques demain matin », a déclaré M. How.

«Les chutes les plus lourdes commenceront autour de l’île Fraser et de la Sunshine Coast tôt dimanche matin et se déplaceront progressivement vers NSW».

Des vents violents ont causé des dommages importants dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud. Sur la photo: les arbres couvrent un chemin à Tweed Heads

Les résidents de Maroochydore marchent sous une pluie torrentielle sur la montée de la rivière Maroochy sur la Sunshine Coast

Bien qu’il y ait des avertissements de temps violent, M. How dit que la pluie sera un répit pour les pompiers qui s’attaquent aux feux de brousse sur l’île Fraser.

«Il y a eu quelques averses pendant la nuit et il y en a d’autres sur le chemin, mais j’espère qu’ils auront un bon bain pour éteindre le feu», a-t-il déclaré.

Avec la pluie, il y aura également des conditions venteuses dans l’eau pour le sud-est du Queensland, provoquant des avertissements pour le vent et les vagues dangereuses.

M. How exhorte les gens à rester à l’écart des routes et à faire attention lorsqu’ils conduisent sous les fortes pluies.

« Vérifiez auprès des services d’urgence locaux et suivez toujours les conseils – ne conduisez pas sur des eaux inondées et vérifiez tous les avertissements pour le week-end », a-t-il déclaré.

Le service d’urgence de l’État de NSW a envoyé des volontaires supplémentaires, y compris des techniciens de sauvetage en cas d’inondation, dans la région pour faire face aux demandes d’aide.

« Nous nous attendons à voir beaucoup de gens en uniforme orange sortir et aider les communautés dans lesquelles ils vivent », a déclaré vendredi le surintendant en chef de SES Greg Swindells aux journalistes.

Le SES a conseillé aux personnes victimes d’inondations de ne jamais traverser les eaux de crue et de chercher refuge dans l’endroit le plus élevé disponible si nécessaire.