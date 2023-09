« Cruelle tragédie » : un universitaire ouïghour condamné à la prison à vie en Chine | Actualités ouïghoures

Une éminente érudite ouïgoure spécialisée dans l’étude du folklore et des traditions de son peuple a été condamnée à la prison à vie.

Rahile Dawut a été reconnue coupable d’atteinte à la sécurité de l’État en décembre 2018 lors d’un procès secret, a déclaré jeudi la Fondation Dui Hua, basée à San Francisco, dans un communiqué. Dawut a fait appel mais sa condamnation a été confirmée.

« La condamnation du professeur Rahile Dawut à la prison à vie est une cruelle tragédie, une grande perte pour le peuple ouïghour et pour tous ceux qui chérissent la liberté académique », a déclaré John Kamm, directeur exécutif de la Fondation Dui Hua.

Dawut était professeur à l’Université du Xinjiang et fondateur du Centre de recherche sur le folklore des minorités ethniques de l’école. Elle a disparu fin 2017 lors d’une répression gouvernementale visant les Ouïghours, une ethnie turque à prédominance musulmane originaire de la région du Xinjiang, au nord-ouest de la Chine.

Pendant des années, son statut exact est resté inconnu, les autorités chinoises n’ayant pas révélé où elle se trouvait ni la nature des accusations portées contre elle. Cela a changé ce mois-ci lorsque la Fondation Dui Hua a vu un document du gouvernement chinois révélant que Dawut avait été condamné à la prison à vie.

La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré vendredi qu’elle n’avait « aucune information » sur le cas de Dawut lors d’un point de presse régulier, mais a ajouté que la Chine « traiterait les cas conformément à la loi ».

Effacer la culture ouïghoure

Dawut était de renommée internationale pour son travail sur les sites sacrés islamiques et les pratiques culturelles ouïghoures au Xinjiang et dans toute l’Asie centrale, rédigeant de nombreux articles et livres et donnant des conférences en tant que chercheuse invitée à l’étranger, notamment à Cambridge et à l’Université de Pennsylvanie.

Elle fait partie des plus de 400 universitaires, écrivains, interprètes et artistes éminents détenus au Xinjiang, selon des groupes de défense. Les critiques affirment que le gouvernement a ciblé les intellectuels comme un moyen de diluer, voire d’effacer, la culture, la langue et l’identité ouïghoures.

« La plupart des intellectuels ouïghours de premier plan ont été arrêtés. Ils ont agi sans discernement », a déclaré Joshua Freeman, un chercheur de l’Academia Sinica qui travaillait comme traducteur pour Dawut.

«Je ne pense pas que ce soit quelque chose dans son travail qui lui ait causé des ennuis. Je pense que ce qui lui a causé des ennuis, c’est qu’elle est née Ouïghoure.

« Gardien de l’identité ouïghoure »

La nouvelle de sa condamnation à perpétuité a choqué Freeman et d’autres universitaires en études ouïghoures, car Dawut ne s’est pas engagée dans des activités d’opposition au gouvernement chinois. Dawut était membre du Parti communiste chinois et avait reçu des subventions et des récompenses du ministère chinois de la Culture avant son arrestation.

La fille de Dawut, Akeda Pulati, s’est dite stupéfaite par la nouvelle et a appelé les autorités chinoises à libérer sa mère.

« Je sais que le gouvernement chinois torture et persécute les Ouïghours. Mais je ne m’attendais pas à ce qu’ils soient aussi cruels, qu’ils condamnent ma mère innocente à la prison à vie », a déclaré Pulati. « Leur cruauté dépasse mon imagination. »

Pulati a qualifié Dawut de « personne la plus travailleuse que j’aie jamais rencontrée », affirmant que depuis qu’elle était enfant, elle avait été inspirée par le dévouement de sa mère pour sa carrière.

« C’est une personne très simple. Tout ce qu’elle veut dans sa vie, c’est simplement trouver du plaisir dans son travail et sa carrière et faire quelque chose de bien pour la société, pour les gens qui l’entourent », a déclaré Pulati.

Mukaddas Mijit, une ethnomusicologue ouïgoure basée à Bruxelles, a déclaré que Dawut avait été un conseiller important pour elle et pour de nombreux autres chercheurs au début de leur carrière. Dawut était un pont essentiel entre le monde universitaire mondial et la culture ouïghoure, a déclaré Mijit, encadrant une génération d’éminents universitaires ouïghours à travers le monde.

« Elle était la gardienne de l’identité ouïghoure, et c’est quelque chose que recherche le gouvernement chinois », a déclaré Mijit. « Ils veulent tout effacer et ils veulent que les Ouïghours oublient à quel point leur culture était belle et colorée. »

On estime que plus d’un million de musulmans ouïghours sont détenus dans des « centres de lutte contre l’extrémisme » à l’extrême ouest de la Chine. Le Xinjiang est enveloppé dans un climat de sécurité étouffant depuis des années, en particulier depuis qu’une émeute antigouvernementale meurtrière a éclaté dans la capitale régionale d’Urumqi en 2009.

La Chine a défendu ses actions, affirmant qu’elles étaient nécessaires pour lutter contre « l’extrémisme et le terrorisme ».