Depuis elle Oscar remporté il y a quatre ans pour la comédie musicale romantique et séduisante «La La Land», Stone, 32 ans, s’est tourné vers les promenades du côté sauvage. « The Favorite » a prouvé qu’elle pouvait jouer l’avarice aussi brillamment que l’innocence, et maintenant le penchant naissant de Stone pour la méchanceté obtient une vitrine à part entière dans « Cruella » (ouverture vendredi), qui imagine une histoire d’origine en direct pour l’ennemi animé de Disney. « 101 Dalmatiens . »

J’étais en train de tourner « La La Land« Quand j’ai entendu parler de » Cruella « pour la première fois, et c’était tellement excitant de penser à jouer un méchant sans citation parce qu’avant cela, le seul rôle où je sentais que j’avais été un peu mauvais était quand j’ai joué Sally Bowles dans » Cabaret » [on Broadway], parce qu’elle est toxicomane et qu’elle prend des décisions qui sont un peu sauvages. Elle ne ressemble à personne à qui je n’avais jamais eu accès.

C’était vraiment excitant, et j’ai joué d’autres rôles entre-temps comme « Maniaque » et « Le favori » où ces gens savaient ce qu’ils voulaient et ils n’étaient pas jolis à ce sujet. J’ai vraiment adoré cette phase de jouer ces femmes qui sont beaucoup moins préoccupées par ce que les gens pensent d’elles, et en même temps y travailler moi-même dans ma vie. C’était définitivement une belle relation symbiotique.

De la façon dont Cruella raconte son ascension d’une position humble de nettoyage des toilettes, elle m’a rappelé Abigail, la courtisane complice du XVIIIe siècle dans laquelle vous avez joué.Le favori. »

Absolument, mais je pense qu’il y a quelque chose d’intéressant pour Abigail que Cruella ne possède pas tout à fait, c’est qu’Abigail a cette offensive de charme: elle joue l’ingénue, d’une certaine manière. Je ne vois pas ça chez Cruella, et il y a quelque chose de tellement libérateur à ce sujet. Cruella est juste qui elle est et elle est en colère de l’avoir nié si longtemps pour survivre.