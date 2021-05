Cruella est une vedette de Disney, mais ne suscite pas de sympathie pour De Vil

Parmi le torrent de remakes et de spin-offs de Disney en direct, Cruella se sent comme une bouffée d’air frais. En tant qu’expérience autonome, la combinaison de la mode des années 1970, des hymnes punk rock et des actes de vengeance ignobles est extrêmement agréable – et Emma Stone est le choix parfait pour ce rôle sauvage.

Cependant, la préquelle ne se connecte pas entièrement avec le matériel source. Bien que l’histoire de l’origine du méchant réalisée par Craig Gillespie soit certainement une balade amusante, il semble toujours qu’il manque beaucoup de choses entre ce film et 101 Dalmatiens – dans lequel Cruella De Vil agit en tant qu’antagoniste principal.

Cruella détaille la vie du personnage, littéralement depuis sa naissance (anciennement nommée Estella), jusqu’à l’âge adulte. Les premières années de la vie du futur designer sont loin d’être aussi passionnantes que ce qui vient plus tard, et réduire ces scènes aurait empêché le film de se sentir gonflé et étiré.

Le tournant du film est l’entrée de la baronne – ce qui est compréhensible étant donné que le rôle est joué par la géniale Emma Thompson. Il met en valeur le côté glamour et tentant de la haute couture et nous donne un aperçu de qui Estella aurait pu être si elle n’avait pas été motivée par la vengeance.

Il y a des influences de films de braquage dans Cruella, quelque chose que j’ai trouvé inattendu mais que j’ai énormément apprécié. Sauter entre divers endroits et voir comment l’anti-héros réussissait des cascades compliquées et sortait de situations délicates était exaltant, et quelque chose qui n’a pas été vu dans d’autres remakes d’action en direct de Disney.

Le film se sent le plus fort lorsqu’il se penche sur la tenue dramatique révélée, les jouant comme des moments de défilé. Variety note que Cruella a 47 tenues différentes, avec des costumes conçus par la designer multi-oscarisée Jenny Beavan, qui a travaillé sur une vaste gamme de films, de The Remains of the Day à Mad Max: Fury Road.







La pensée et les détails qui ont été mis dans certaines de ces tenues sont évidents. Certains ne sont à l’écran que pendant vingt secondes ou moins mais restent mémorables en raison de la finition audacieuse et audacieuse. Je n’aurais jamais pensé dire que je voulais porter une robe inspirée d’un camion plein d’ordures et de journaux, mais nous y sommes.

Les costumes et le style jouent également un rôle important dans l’animation des années 1970 – un autre domaine dans lequel Cruella brille. Londres à l’ère punk semble être la toile de fond parfaite pour donner naissance à ce personnage et lui donne des bizarreries et des qualités uniques qui la font se sentir plus comme une personne que comme un personnage de dessin animé diabolique.

Stone capture principalement cette nuance. Cependant, il y a un tournant au cours duquel Estella abandonne tout prétexte d’essayer d’ouvrir la voie au succès et laisse échapper son méchant intérieur. Bien que la justification soit là, sur le papier du moins, le changement a semblé choquant et aurait pu être réalisé plus subtilement au cours du film.

Un message central controversé du film est que votre sang définit qui vous êtes. Je ne suis peut-être pas d’accord avec cela en principe, mais cela correspond au récit de ce qui deviendra éventuellement un personnage méprisable. Cela dit, je ne pense pas que la Cruella à la fin de cette histoire soit prête à continuer et à dépouiller des chiots pour son propre manteau de fourrure personnel.

D’une part, elle entretient une relation étroite avec les chiens – des chiots qui voleront sans aucun doute la vedette à certaines personnes. Des graines sont plantées pour montrer une haine pour les Dalmatiens, mais à la fin du film, on a l’impression qu’il nous reste encore quelques rebondissements avant d’arriver au méchant littéralement noir et blanc des futurs films Disney.







Il y a aussi une scène post-générique très bizarre, qui est directement liée à l’histoire des 101 Dalmatiens. Je ne vais pas le gâcher, mais cela m’a laissé assez confus et très perturbé quand j’ai réalisé à quel point certains de ces personnages sont configurés pour ce qui va arriver dans cet univers.

Si je connais Disney, tous ces messages contradictoires sont le produit du fait qu’il y a plus d’idées de fonctionnalités cachées dans le coffre-fort de House of Mouse. En tant que personnage, Cruella se sent loin d’avoir fini, alors je soupçonne qu’il y a de l’espace pour jouer avec.

Bien qu’il soit classé 12A/PG-13, je ne sais pas à quel point les enfants apprécieront ce film. Les acolytes maladroits Jasper et Horace (joués par Joel Fry et Paul Walter Hauser) apportent un soulagement comique burlesque, et Wink le chihuahua borgne est un plaisir à regarder. Cependant, il y a des nuances sombres dans cette histoire, et la longueur à elle seule rend difficile de rester concentré tout au long.

Disney chevauche la ligne avec ses remakes en direct, essayant de plaire au public nostalgique du millénaire tout en gardant tout juste assez sûr pour les nouveaux téléspectateurs plus jeunes. Cependant, ce film se trompe beaucoup plus du côté le plus pointu du spectre.







Cruella aborde parfaitement les thèmes du film. C’est l’histoire d’une voleuse devenue fashionista qui se laisse peu à peu par la vengeance la rendre folle. C’est aussi une lettre d’amour à la mode et aux années 70 et elle capture parfaitement la toile de fond rocailleuse de Londres – le De Vil est dans les détails.

Bien que cela ne fasse pas vraiment d’Emma Stone la cruelle répugnante que joue Glenn Close, ce sont des montagnes russes sauvages et l’un des remakes d’action en direct de Disney les plus puissants que nous ayons vus – même si cela pourrait faire vingt minutes de moins.

Cruella est maintenant disponible dans les cinémas du monde entier et sur Disney Plus via Disney Plus Premiere Access. Vous pouvez en savoir plus sur la façon de regarder Cruella ici.