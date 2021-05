Cruella est le nouveau Miranda Priestly

En fin de compte, elle signifie littéralement «tueur» – tout comme Estella (alter ego: Cruella), qui en retour plisse les yeux et répond «J’espère que oui», mettant en place une bataille épique jusqu’au dernier à volants. menés dans des gaines dramatiques, des vestes en cuir punk, du feu et des épingles droites.

«Vous ne pouvez vous soucier de personne d’autre», dit la baronne, en pinçant ses parfaites lèvres rouge sang et en découvrant ses dents blanches parfaites. «Tout le monde est un obstacle. Vous vous souciez de ce qu’un obstacle veut ou ressent, vous êtes mort. Si je me souciais de quelqu’un ou d’une chose, j’aurais pu mourir comme autant de femmes brillantes avec un tiroir plein de génie invisible et un cœur plein de triste amertume. Vous avez le talent pour votre propre label. La grande question est de savoir si vous avez l’instinct du tueur. »

Il y a une scène, à peu près à mi-chemin de «Cruella», la nouvelle histoire d’origine Disney pour le méchant des «101 Dalmatiens», dans laquelle la baronne, une diva de créatrice de mode jouée par Emma Thompson, sirote du champagne avec son nouvel employé – un serait- être designer nommée Estella et jouée par Emma Stone – et lui donner des leçons sur ce qu’il faut pour réussir dans l’entreprise.

Et c’est ainsi que joue la diabolisation de la mode; son rôle de raccourci pour tout ce qui est moralement corrompu et vénal dans le monde continue. C’est l’un des clichés les plus appréciés d’Hollywood, bien que de plus en plus idiots.

Depuis qu’il y a eu des films se déroulant dans l’industrie de la mode, ce monde a été dépeint comme un cloaque doré de caricatures, de chattes et parfois de criminalité, avec un système de valeurs tordu très éloigné du cœur du champ de maïs de la vie quotidienne – peu importe si le le film en question est une comédie, une comédie dramatique, une satire ou une comédie musicale.

Considérez, par exemple, ce que Bosley Crowther a décrit comme la «troupe obstinée de super-mondains du magazine de style» dans sa revue du New York Times sur «Funny Face», le film Hepburn-Astaire de 1957 qu’il a également noté prouvait qu ‘«il n’y a rien de plus illusoire à notre époque que la parure coûteuse des femmes.

Ou pensez au créateur potentiel de Diana Ross forcé de choisir entre la faillite morale (représentée par la mode) et le véritable amour (l’activisme social) dans le film de 1975 «Mahogany». La collection de narcissiques tricheurs et loufoques qui composent les créateurs et les éditeurs de «Prêt-à-Porter» en 1994. Le créateur idiot et agent devenu les cerveaux meurtriers de «Zoolander» en 2001. Et le célèbre rédacteur en chef autocratique de Meryl Streep dans «The Le diable s’habille en Prada »en 2006.