Cruel World révèle la programmation 2025 avec New Order, Nick Cave, DEVO & Garbage

Monde cruelle festival de new wave et de rock alternatif sur le thème des années 80 a dévoilé sa programmation 2025 dirigée par New Order et Nick Cave & The Bad Seeds en tête d’affiche.

Se déroulant le samedi 17 mai 2025 au Brookside du Rose Bowl de Pasadena, en Californie, le festival d’une journée promet également des performances de DEVO, Garbage, Madness, The Go-Go’s, OMD, She Wants Revenge, Buzzcocks, Stereo MC’s, Chelsea Wolfe, Nation of Language, et Alison Moyet. De plus, Ian Astbury et Billy Duffy de The Cult feront revivre leur surnom d’origine Death Cult en jouant un ensemble de premiers morceaux, et les membres originaux de ‘Til Tuesday se réunissent pour leur première représentation ensemble en 35 ans.

Les billets pour Cruel World 2025, y compris les pass GA, GA+ et VIP, seront mis en vente à partir du vendredi 25 octobre à 11h00 (heure du Pacifique) via le site du festival. site web. Les pass GA commencent à 249 $, tandis que les pass GA+ sont au prix de 349 $ et les pass VIP peuvent être achetés pour 459 $.

L’apparition de Cruel World marquera la date finale de Nick Cave and the Bad Seeds. prochaine tournée nord-américaine en tête d’affiche.

Programmation de Cruel World 2025

