Alors que les gouverneurs républicains intensifient leurs transports de migrants de haut niveau vers les juridictions dirigées par les démocrates, la pratique suscite une réaction mitigée de la part des chefs religieux chrétiens – dont beaucoup, en particulier les évangéliques, ont soutenu en grand nombre les candidats du GOP lors des récentes élections.

Certains décrivent les actions comme une exploitation inhumaine des personnes vulnérables à des fins politiques, tandis que d’autres disent que c’est une façon inoffensive d’attirer l’attention sur l’impact de l’immigration sur les États proches de la frontière sud.

“Jouer à des jeux politiques marque des points – et l’hypocrisie du système d’immigration actuel est facile à souligner”, a déclaré Ed Stetzer, professeur, doyen et directeur exécutif du Wheaton College Billy Graham Center dans l’Illinois, dans un communiqué.

« Cependant, cela ne résout pas les problèmes réels. … Réparons le système », a-t-il ajouté, « et arrêtons de transformer les gens en pions de la surenchère politique.

Mais le révérend Robert Jeffress, pasteur principal de la First Baptist Church de Dallas et partisan éminent de l’ancien président Donald Trump, qui a imposé des politiques d’immigration restrictives pendant son mandat, a soutenu les transports.

“Les responsables gouvernementaux qui refusent de s’acquitter de leur responsabilité biblique de protéger nos frontières devraient être amenés à ressentir les effets de leurs politiques anarchiques”, a déclaré Jeffress par e-mail.

“Envoyer des migrants illégaux par bus à Washington DC ou à Martha’s Vineyard n’est pas exactement la même chose que de les envoyer en Sibérie”, a-t-il poursuivi. “La plupart des Américains aimeraient avoir l’opportunité de visiter l’une ou l’autre destination.”

Mercredi, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a transporté des immigrants dans deux avions vers l’île huppée de Martha’s Vineyard dans le Massachusetts, tandis que le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a également envoyé des migrants dans des villes avec des maires démocrates. Plus récemment, jeudi, deux bus entiers de son État ont débarqué près de la résidence du vice-président Kamala Harris à Washington. Le gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, a également adopté la politique.

Les gouverneurs républicains tentent d’attirer l’attention sur ce qu’ils prétendent être l’échec de la politique frontalière sous l’administration Biden.

Brent Leatherwood, président de l’agence de politique publique de la Southern Baptist Convention, la Commission d’éthique et de liberté religieuse, a déclaré que de telles actions “semblent être davantage une question de relations publiques”.

“Nous demandons depuis longtemps des protections frontalières renforcées et en même temps (pour) que les personnes qui viennent dans ce pays soient traitées d’une manière qui respecte l’imago dei (image de Dieu)”, a-t-il déclaré.

La plupart des Américains, y compris les baptistes du Sud, “veulent une solution à notre système d’immigration défaillant”, a ajouté Leatherwood. “Réduisons certaines de ces actions et venons plutôt à la table et trouvons une solution qui respecte réellement la dignité humaine.”

Joshua Manning, pasteur de la Community Baptist Church de Noel, Missouri, une ville de 1 800 habitants avec une importante population d’immigrants, a convenu que les transports ne sont pas la bonne façon de mettre en évidence un vrai problème.

“Vous ne devriez pas charger les gens et les traiter comme des accessoires politiques – c’est déshumanisant”, a déclaré Manning.

Il a dit, cependant, que l’immigration est un sujet délicat. Les lieux qui se sont déclarés en faveur des migrants et des demandeurs d’asile peuvent ne pas “voir les difficultés de tout ce qui est associé à cela”, a-t-il déclaré.

Dans le quartier majoritairement latino de Corona, dans le quartier Queens de New York, la grande congrégation de l’église catholique Our Lady of Sorrows a organisé mercredi un service spécial pour prier pour les immigrants. Dans une interview, leur pasteur, le révérend Manuel Rodriguez, a qualifié les transports de “crime horrible”.

“Nous sommes tous horrifiés par la violation constante des droits de l’homme par le gouverneur DeSantis et d’autres gouverneurs qui sont si inhumains et contraires à l’éthique de continuer à envoyer des êtres humains dans des endroits où ils n’ont même pas été informés qu’ils seraient envoyés”, a déclaré Rodriguez. .

« Vous n’utilisez pas des êtres humains qui fuient leur patrie dans la peur, à cause de la violence, de la faim, de la persécution, à cause de la menace de viol… comme des outils, comme des objets pour faire valoir des arguments politiques », a-t-il déclaré.

Peter Smith, l’Associated Press