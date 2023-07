Crue éclair en Pennsylvanie : 3 morts et 4, dont un bébé, portés disparus

WASHINGTON CROSSING, Pennsylvanie –

Une crue soudaine a inondé une route du sud-est de la Pennsylvanie, emportant plusieurs voitures et faisant au moins trois morts. Quatre autres personnes, dont un bébé de 9 mois, sont toujours portées disparues, ont indiqué les autorités.

Des responsables du canton de Makefield, dans le comté de Bucks, ont déclaré que des pluies torrentielles se sont produites samedi vers 17h30 dans la région de Washington Crossing. D’autres parties de la côte Est connaissaient de fortes pluies, y compris le Vermont. Les autorités ont déclaré que les glissements de terrain pourraient devenir un problème dimanche alors que l’État fait face à davantage de pluie après des jours d’inondations.

« Mon équipe et moi continuons de surveiller la situation alors que davantage de pluie tombe dans le Vermont. Il y a des avertissements de crue soudaine dans tout l’État aujourd’hui. Restez vigilant et soyez prêt », a déclaré le gouverneur Phil Scott.

Les fortes tempêtes de dimanche ont entraîné des centaines d’annulations de vols dans les aéroports de la région de New York, selon le service de suivi FlightAware. Plus de 300 vols ont été annulés à l’aéroport international Newark Liberty dans le New Jersey, tandis que plus de 160 vols ont été annulés à l’aéroport international Kennedy à New York. Des centaines de vols ont également été retardés.

Le National Weather Service a émis des avertissements de crue éclair et des veilles de tornade pour certaines parties du Connecticut, de l’ouest du Massachusetts, du Vermont et du New Hampshire. Un avertissement de tornade a été émis pour une zone le long de la frontière entre le Massachusetts et le New Hampshire.

Des milliers de pannes de courant ont également été signalées dans la région.

En Pennsylvanie, pendant ce temps, une averse soudaine et torrentielle est devenue mortelle dans le canton de Makefield.

Le chef des pompiers Tim Brewer a déclaré aux journalistes que la région avait reçu environ 6 1/2 à 7 pouces de pluie (environ 18 centimètres) en 45 minutes.

« En 44 ans, je n’ai jamais rien vu de tel », a-t-il déclaré. « Lorsque l’eau est montée, elle est montée très rapidement. Nous ne pensons pas que quelqu’un y ait conduit, qu’ils aient été activement sur cette route quand c’est arrivé. »

Il y avait environ 11 voitures sur la route à ce moment-là, et trois ont été emportées. Il y avait environ quatre à cinq pieds d’eau sur la route, a-t-il dit.

Deux femmes et un homme, âgés de 40 à 60 ans, ont été retrouvés morts. Quatre personnes sont portées disparues, trois femmes et un homme. Parmi les disparus figurait un bébé de 9 mois.

Brewer a refusé d’identifier les relations des victimes, mais a déclaré qu' »une famille a été gravement touchée ».

Huit personnes ont été sauvées des voitures et deux du ruisseau, a-t-il dit.

Les trois véhicules emportés ont ensuite été localisés et personne n’a été retrouvé à l’intérieur. L’un était à environ 1,5 miles de l’endroit où il est entré dans le ruisseau.

« Nous traitons cela comme un sauvetage, mais nous sommes à peu près certains que nous sommes actuellement en mode de récupération », a déclaré Brewer.

Environ 150 personnes ont fouillé le ruisseau pendant la nuit et 100 ont été impliquées dimanche matin, marchant le long du ruisseau, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, des efforts de récupération étaient en cours dans le Vermont après les récents jours de fortes précipitations.

L’Agence des transports du Vermont a déclaré que 12 routes nationales restaient fermées tandis que 12 étaient partiellement ouvertes à une voie de circulation et 87 ont été rouvertes qui étaient auparavant fermées.

L’agence a déclaré que 211 inspections de ponts ont été achevées cette semaine dans les zones endommagées et qu’il y a 4 ponts d’État fermés et 4 structures municipales actuellement fermées.

Les lignes ferroviaires du Vermont ont également été endommagées par la pluie et les inondations, a indiqué l’agence de transport. L’agence a déclaré avoir rouvert 57 miles (environ 92 kilomètres) de lignes ferroviaires et 64 miles de lignes ferroviaires restent fermées.

« Nos équipes ont travaillé sans relâche toute la semaine pour réparer les routes et les ponts endommagés et pour restaurer l’infrastructure de transport de l’État pour les Vermontois et les visiteurs de notre État », a déclaré le secrétaire aux Transports, Joe Flynn.