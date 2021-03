Le journaliste, actuellement incarcéré à la prison de Belmarsh à Londres, encourt une peine de prison pouvant aller jusqu’à 175 ans s’il est extradé vers les États-Unis et reconnu coupable d’infractions en vertu de la loi sur l’espionnage. L’affaire de Washington contre Assange comprend 18 chefs d’accusation, y compris l’espionnage et l’utilisation abusive d’ordinateurs liés à la divulgation par WikiLeaks de plus de 250 000 documents classifiés sur les opérations américaines en Irak et en Afghanistan.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy