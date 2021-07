‘Crucial Time’ pour le Cloud Gaming, qui veut changer votre façon de jouer

Imaginez des joueurs vidéo, détachés de leurs ordinateurs et consoles, jouant n’importe où à des versions limpides de leurs jeux préférés. Ils pourraient traverser le monde futuriste du jeu de tir de science-fiction Halo sur leur téléphone portable tout en prenant le métro, ou dépoussiérer de vieux ordinateurs MacBook et sauter directement dans la jungle du jeu d’arène de combat League of Legends. C’est l’avenir prometteur du cloud gaming, une technologie naissante qui pourrait remodeler la façon dont les gens jouent aux jeux. Et selon à qui vous demandez, ce futur est peut-être déjà arrivé. Jeudi, Facebook a annoncé qu’il avait étendu la portée de sa plate-forme de jeux en nuage, qui a été lancée l’automne dernier, pour couvrir 98% des États-Unis continentaux. Aussi cette semaine, Microsoft a fait son service de cloud gaming disponible sur plus d’appareils. Et Amazon a élargi l’accès à son service cloud en plein essor, offrant aux membres Prime une version d’essai gratuite lors de son Prime Day le mois dernier. Ce fut une période chargée pour l’industrie du cloud gaming, petite mais en pleine croissance, qui devrait dépasser le milliard de dollars de revenus et 23 millions de clients payants d’ici la fin de cette année, selon Newzoo, une société d’analyse de jeux. Les revenus devraient atteindre plus de 5 milliards de dollars d’ici 2023 à mesure que la technologie s’améliore.

« Après des années de développement, le moment est venu pour le cloud gaming de prendre de l’importance », a déclaré Rupantar Guha, analyste de jeu à la société d’analyse GlobalData. Le cloud gaming, à la base, est la capacité de séparer la puissance technique requise pour jouer à un jeu vidéo de l’appareil sur lequel il est joué. Cela est accompli en utilisant des centres de données distants, qui exploitent la puissance de traitement d’une entreprise et diffusent un jeu directement sur l’appareil d’un utilisateur. Cela signifie que les jeux ne seront plus liés à des plates-formes ou à des appareils spécifiques, de sorte que Halo pourrait être joué non seulement sur une console Xbox, mais sur un téléphone mobile ou diffusé directement sur un téléviseur. Quelqu’un pourrait utiliser la puissance du cloud pour jouer à un jeu graphique de haute qualité sur un appareil plus ancien ou plus faible. Cela pourrait amener les gens à dépenser moins de temps et d’argent sur des consoles de jeux vidéo coûteuses de Microsoft, Sony et Nintendo, et à se détourner des ordinateurs de jeu coûteux. Ils pourraient théoriquement jouer à de nouveaux jeux instantanément sur n’importe quel appareil, n’importe où. Cela sonne bien en théorie. Mais le cloud gaming, qui est encore en phase expérimentale, est parfois enlisé par des pépins qui frustrent les utilisateurs. Et cela nécessite une solide connexion Internet locale.

Les jeux en nuage pourraient également ébranler la suprématie dont Sony, Microsoft et d’autres fabricants de matériel ont joui dans les jeux vidéo. Au lieu de cela, des géants de la technologie comme Google et Amazon se lancent et « voient cela comme une opportunité révolutionnaire d’entrer sur le marché mondial des jeux », a déclaré Guilherme Fernandes, expert en cloud gaming de Newzoo. La route n’a pas été lisse. « Les grandes technologies ont un sentiment d’arrogance de pouvoir s’emparer d’un segment de l’industrie et de le perturber complètement », a déclaré Joost van Dreunen, professeur à l’Université de New York qui étudie le commerce des jeux vidéo. « Jusqu’à présent dans le jeu, ils sont tous nuls à ça. » Google a été la première grande entreprise technologique à se démarquer dans le cloud gaming, en lançant son service d’abonnement Stadia en novembre 2019. Pour 10 $ par mois, les abonnés pouvaient jouer à la bibliothèque initiale de 22 jeux sur leurs téléphones, navigateurs Web Google Chrome ou téléviseurs, avec un contrôleur . Les personnes ayant choisi l’accès gratuit à Stadia pouvaient acheter des jeux individuellement. Le service a été immédiatement critiqué pour des performances médiocres et une pénurie de jeux. Jack Buser, directeur des jeux de Stadia, a déclaré que le service s’était stabilisé au fil du temps et comptait désormais plus de 180 titres.

« Il n’y avait pas eu de nouvel entrant majeur dans l’espace de jeu depuis 20 ans », a déclaré M. Buser. « Cela nous donne un avantage de faire quelque chose de différent dans cette industrie et de le faire avancer d’une manière que les consoles ne peuvent pas. » Stadia a depuis connu d’autres hauts et bas. Alors que le jeu à succès Cyberpunk 2077, sorti en décembre, s’est transformé en buggy sur de nombreuses consoles plus anciennes, les utilisateurs ont signalé une navigation fluide sur Stadia. Mais en février, Google a annoncé qu’il cesserait de concevoir ses propres jeux exclusifs pour Stadia, et le principal développeur de jeux du service, Jade Raymond, a quitté l’entreprise.

M. Buser a refusé de commenter les changements de février. Amazon a également dévoilé un service cloud, Luna, en septembre. Il n’est jusqu’à présent disponible que pour les invités, qui paient 6 $ par mois pour jouer aux 85 jeux de la plate-forme. Les jeux peuvent être diffusés depuis le cloud vers des téléphones, des ordinateurs et Fire TV d’Amazon. Comme Google, Amazon a eu du mal à constituer une vaste bibliothèque de jeux attrayants, bien qu’il propose des jeux de l’éditeur français Ubisoft moyennant des frais supplémentaires. Amazon a également eu du mal à développer ses propres jeux, ce qui, selon M. van Dreunen, montrait que l’art créatif nécessaire pour créer des jeux attrayants était en contradiction avec le style plus corporatif des géants de la technologie. « Ils ont peut-être une solution technologique intéressante, mais elle manque totalement de personnalité », a-t-il déclaré. Amazon a déclaré qu’il restait dédié au développement de jeux : il a ouvert un studio de jeux à Montréal en mars et, après un long délai, sort un jeu appelé New World cet été. Même les fabricants de consoles se sont lancés dans le cloud gaming. Microsoft, qui fabrique la console Xbox, a publié l’automne dernier une offre cloud, xCloud ou Xbox Cloud Gaming. Pour un abonnement mensuel de 15 $, les utilisateurs peuvent jouer à plus de 200 jeux sur divers appareils. Sony propose également un service de jeux en nuage, PlayStation Now, où les jeux peuvent être diffusés en continu sur des consoles et des ordinateurs PlayStation. Satya Nadella, PDG de Microsoft, a déclaré dans une interview le mois dernier qu’il ne pensait pas qu’il était possible d’être une société de jeux « avec un niveau d’ambition élevée » sans le cloud gaming. Sony a refusé de commenter. D’autres entreprises se sont également lancées. Nvidia, le fabricant de puces qui produit du matériel de jeu, a un programme cloud de 10 $ par mois, GeForce Now.