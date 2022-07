Croyez-moi, vous devez acheter ce dupe d’entraînement Lululemon sur Amazon

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

L’été dernier, j’ai fait une refonte complète de ma garde-robe d’entraînement. J’ai finalement jeté mon trop petit short de gym du lycée et mes débardeurs coupés faits maison qui étaient à un lavage de se désintégrer. Je cherchais de nouveaux vêtements de sport qui dureraient plus longtemps et seraient plus beaux, mais surtout peu coûteux.

Les amis, je suis heureux de dire que le défilement sur TikTok a en fait abouti à un achat qui me donne vraiment envie de m’entraîner. C’est le couteau suisse flatteur et polyvalent des chemises, . Et ce haut d’entraînement déjà bon marché est maintenant de 6,60 $ de réduction pour Amazon Prime Day, vous pouvez donc en acheter un pour seulement 15,39 $. (Vous pouvez également consulter les meilleures offres Prime Day à moins de 25 $et les meilleures offres de coiffure et de beauté Prime Day.)

J’ai fini par acheter cette chemise en deux couleurs différentes et je l’ai tellement aimée que j’ai obligé tous mes amis à en acheter une aussi.

Ce haut d’entraînement de soutien-gorge de sport / haut court a attiré beaucoup d’attention sur TikTok en tant que super dupe pour le bien plus cher . Le tissu est tout aussi beurré et léger, et il est livré avec des coussinets amovibles intégrés. Le haut Gym People tient tout seul. Comparé au débardeur Align, il est plus léger et évacue la transpiration, selon mon colocataire qui a les deux. J’ai même noué des liens avec de parfaits inconnus en public à cause de notre amour commun pour ce haut.

Pourquoi c’est si génial

Cette chemise a survécu à des dizaines de lavages, d’entraînements et d’usures et a toujours le même aspect que lorsque je l’ai achetée pour la première fois l’année dernière. C’est le premier sommet que j’atteins lors des journées d’entraînement à faible impact comme l’haltérophilie ou la marche. L’encolure en V rend cette chemise beaucoup plus flatteuse que n’importe quel autre haut d’entraînement que je possède également. Vous pouvez le porter comme haut ou comme soutien-gorge sous un autre haut, mais je le porte généralement comme une chemise d’entraînement légèrement raccourcie. J’ai également associé le haut à des jupes plus jolies pour en tirer le meilleur parti, tout en conservant son look sportif.

Avant de choisir une taille, je vous recommande de déterminer à quoi vous voulez utiliser la chemise. Si vous allez l’utiliser pour des vêtements plus décontractés et à faible impact comme moi, achetez votre taille normale. Pour les activités à fort impact telles que la course ou la boxe, essayez de réduire votre taille. Ne vous inquiétez pas, le matériau est suffisamment extensible pour que l’une ou l’autre taille fonctionne pour la plupart.

Choisissez cette offre Prime Day

À seulement 16 $ pour Prime Day, le soutien-gorge de sport Gym People Longline est une bonne affaire, grâce à sa coupe flatteuse, son large choix de tailles et de couleurs, sa polyvalence et sa durabilité en font toujours une bonne affaire. Je le recommanderais par rapport au haut de vente Prime Day à prix similaire, le , puisque cette chemise n’a pas de coussinets amovibles ni d’étagère intégrée, ce qui, selon les critiques, lui donnait un aspect grumeleux et ne fournissait pas suffisamment de soutien. Le quasi-identique est également en vente pour Prime Day, mais cette chemise est en polyester plutôt qu’en polyamide Gym People. Polyamide repousse les huiles trouvé dans la sueur et est donc plus résistant aux odeurset il est également légèrement plus durable.

Faites-vous une faveur et procurez-vous ce t-shirt Gym People.

Tailles disponibles : XS-XL

Disponible en 14 couleurs

Prix ​​​​Prime Day: 15,39 $ toutes les tailles

Note Amazon (au moment de la publication) : 4,4/5

