« Croyez-moi, personne ne voulait de Newcastle » – Alan Pardew dit que les rivaux de la Ligue des champions ne sauront pas ce qui les a frappés

Newcastle United jouera cette semaine la Ligue des champions pour la première fois depuis plus de 20 ans.

Le chemin a été long et semé d’embûches pour en arriver là pour les Magpies, mais le niveau d’excitation à Tyneside est à son comble alors qu’ils se préparent à affronter l’AC Milan, le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund.

Et à l’approche du premier match contre Milan à San Siro, le dernier manager à avoir emmené Newcastle dans un voyage européen, Alan Pardew, a réfléchi à la prochaine campagne des Toon en Ligue des champions.

S’adressant exclusivement à talkSPORT.com, il a déclaré : « Ils n’allaient jamais former un groupe facile parce qu’ils étaient dans le pot quatre.

« Ces matchs vont être très médiatisés contre des équipes beaucoup plus établies et qui ont beaucoup plus d’expérience que Newcastle.

« Mais Newcastle était la seule équipe du pot quatre dont personne ne voulait, croyez-moi.

« Le pouvoir du nouveau propriétaire, le leadership d’Eddie Howe et une excellente équipe constituent une combinaison puissante.

« Je pense que les supporters les porteront, surtout lors des matchs à domicile.

« Ils ont besoin d’un match nul parce que, à domicile, les autres équipes vont vivre une expérience. »

Pardew a passé un peu plus de quatre ans à Tyneside et a vu le meilleur de St James’ Park lors de ces quelques soirées européennes.

Et il partage l’exaltation des supporters de Newcastle à travers le pays alors que les Magpies rejoignent l’élite européenne.

« Je suis tellement excité pour eux et je pense qu’ils se qualifieront [for the knockout stage].

« Ils ont connu quelques défaites, mais je ne pense pas que cela se reflète sur la qualité de l’équipe. »

L’ancien patron de West Ham a mené les Magpies à la cinquième place lors de la saison 2011/12, qui a vu les Toon se qualifier pour la Ligue Europa.

Newcastle a atteint les quarts de finale pour être éliminé par Benfica après une démonstration courageuse, tandis qu’en championnat, ils ont terminé 16e, avec une équipe tendue à ses limites.

Mais ces nuits étaient spéciales.

« C’était une expérience formidable, et toute la dynamique des voyages et des matchs tous les quelques jours était nouvelle pour nous.

« J’ai vraiment apprécié ça et je sais que les joueurs l’ont fait.

« Les fans l’ont adopté.

« Il y avait une certaine animosité envers la propriété quand j’étais là-bas, donc c’était un peu différent, mais vous ne l’avez pas ressenti, en particulier contre Anzi Makhachalaka lorsque Papiss Cissé a marqué un but vainqueur à la 90e minute. C’était une soirée fantastique, et puis Benfica a eu une soirée fabuleuse, mais nous n’avons pas réussi à marquer ce deuxième but.

« Mais ce furent de superbes soirées pour le club de football. »

Ces soirées sont le seul avant-goût de l’action européenne que certains supporters de Newcastle aient jamais connu.

Cependant, la forme du club en Premier League a souffert en raison du nombre croissant de matches, et Pardew a un avertissement pour l’actuel patron Howe.

« Il va en faire l’expérience, et il va devoir apprendre rapidement, et malheureusement, après ce match européen, on reçoit généralement beaucoup de mauvaises nouvelles.

« L’augmentation du nombre de matchs crée tous ces dilemmes quant à savoir s’il faut affronter des gens le week-end, et vous saviez que s’ils jouaient et se blessaient, vous vous en voudriez.

« Vous êtes sous pression pour affronter votre meilleure équipe en Premier League et en Europe, ce qui est très difficile.

« Vous ne passez pas beaucoup de temps sur le terrain d’entraînement, ce qui est frustrant car vous ne pouvez pas faire le travail que vous souhaiteriez. »

Newcastle entame sa campagne de Ligue des champions après une victoire 1-0 contre Brentford, mais cela n’a pas été le meilleur début de saison.

Et Pardew a quelques conseils à donner à son compatriote anglais.

« Quand nous avons terminé cinquième, quelques cadres supérieurs m’ont appelé pour me prévenir que ça allait être très difficile à reproduire.

« Et je pense que c’est très similaire à la position d’Eddie, car il peut y avoir des pressions provenant de sources extérieures.

« Mais je ne pense pas que son travail soit menacé, quel que soit le sens de l’imagination. »

Mais malgré un début lent et une éventuelle pression, Pardew s’attend toujours à une brillante saison pour Newcastle.

« Je pense toujours qu’ils font partie du top quatre, même avec ces défaites. »

Le séjour de Pardew à Tyneside a connu des hauts et des bas, mais il a fourni certains des plus grands moments de l’ère Mike Ashley, et il est clairement ravi de voir les Magpies revenir parmi l’élite européenne.