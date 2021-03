Croyez-le ou non, Xiaomi a subi un léger changement de marque. La société a annoncé mardi un nouveau logo, qui change de maison le «Mi» à l’intérieur d’un écureuil au lieu d’un carré. Lors d’une présentation (où la société a également dévoilé le Mi Mix Fold), Xiaomi a passé 20 minutes à expliquer le «nouveau» logo. Dans un communiqué de presse, la société a déclaré que le nouveau logo avait été conçu par un designer de renommée mondiale, professeur à la Musashino Art University et président du Nippon Design Center (NDC), Kenya Hara. La société a déclaré que le nouveau logo était plus esthétique et que la couleur de l’entreprise restait orange pour continuer à transmettre la vivacité et la jeunesse de Xiaomi. Le noir et l’argent seront également utilisés comme couleurs supplémentaires pour s’adapter aux applications de la gamme de produits haut de gamme, a déclaré Xiaomi.

Lors de la présentation, le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a également évoqué le fait que le logo reste en grande partie le même, même après le changement de marque. Il a été cité comme disant lors de la présentation, que la société «n’a pas seulement changé la forme du carré au rond», mais a également changé «l’esprit interne ainsi que la mentalité de la marque». Xiaomi a en outre déclaré que la forme du nouveau logo peut être décrite à l’aide d’équations mathématiques et qu’il a fallu beaucoup de temps à Xiaomi pour choisir la bonne forme (le processus de changement de marque a commencé en 2017).

Xiaomi a envisagé plusieurs formes pour son logo. Le PDG de la société a expliqué que le nouveau logo faisait partie d’une plus grande refonte de «l’identité de marque» de Xiaomi supervisée par Hara (la créatrice). Xiaomi a déclaré que Hara avait proposé un concept de design très crucial pour Xiaomi – Alive. «Il pense que la technologie innovante de Xiaomi a apporté la commodité et offre aux gens la possibilité d’avoir un contrôle optimal de leur vie, et peut s’adapter à tout changement dans l’environnement. «Alive» interprète la philosophie de Xiaomi d’un point de vue visuel, donnant à la marque une image visuelle pleine de vie: les gens sont vivants – la technologie est créée par les gens – la technologie est donc également vivante. La technologie servira toujours les besoins de la vie », a déclaré Xiaomi dans un communiqué.