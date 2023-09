« Croyez en votre jeu, gérez vos émotions » : le Guru Mantra de l’entraîneur-chef Craig Fulton à l’équipe indienne de hockey pour les Jeux asiatiques | Exclusif

Pendant toute sa carrière de joueur et d’entraîneur, le Sud-Africain Craig Fulton s’est retrouvé dans la moitié opposée du terrain contre l’Inde. Cela fait près de 20 ans que Fulton, un ancien international sud-africain, s’est tourné vers l’entraîneur, au cours duquel il a obtenu son diplôme d’entraîneur de clubs et a joué un rôle essentiel dans la victoire de la Belgique à la Coupe du monde et à une médaille d’or olympique historique.

Aujourd’hui, il se retrouve dans la moitié de terrain de l’Inde et dans peut-être l’un des rôles les plus convoités mais les plus difficiles de leur entraîneur-chef. C’est un rôle qui n’exige rien de moins que des triomphes en tournoi. Un faux pas et la tête tombe. Fulton est conscient de la tâche qui l’attend et après un début de règne mitigé qui a débuté cette année en avril lorsque Graham Reid a démissionné à la suite de la débâcle de la Coupe du monde de hockey, Fulton a suscité l’espoir que l’équipe se dirige dans la bonne direction.

Lire aussi : Jeux asiatiques 2023 : décompte des médailles, calendrier, résultats, date, sites et plus

Lors du Trophée des champions asiatiques de hockey masculin 2023 en août, l’Inde était dans une forme époustouflante. Ils ont marqué 29 buts et n’en ont encaissé que 8 lors de leur victoire au titre juste avant le défi beaucoup plus grand et plus difficile : les Jeux asiatiques. Il est difficile de juger quelqu’un sur un seul échec et vice versa, mais l’espoir a été suscité que l’équipe est prête à briller sur des scènes plus importantes.

Avant le départ de l’équipe en Chine pour l’Asiad, News18 Sports a rencontré Fulton pour une conversation animée par Hockey India au cours de laquelle il a parlé de sa philosophie d’entraîneur, de la gestion de la pression du travail, de ses compétences en gestion d’hommes et plus encore.

Extraits

Chaque fois qu’un nouvel entraîneur est nommé, les attentes sont nombreuses. Alors, quelle a été votre expérience face aux attentes de vous et de l’équipe, compte tenu de votre vaste expérience en tant qu’entraîneur et du succès que vous avez eu dans ce rôle jusqu’à présent ?

Je pense que tout entraîneur qui prend en charge une équipe très performante dans un programme de haute performance, dans un programme à temps plein qui a remporté une histoire de médailles olympiques et de succès dans toutes les différentes formes de jeu, il y aura toujours des attentes. C’est naturel parce que les fans le veulent, les parties prenantes le veulent, les sponsors le veulent et les gens le veulent. Donc ça va. Je pense que c’est un côté du problème.

L’autre aspect est de comprendre où vous en êtes dans le cycle de votre équipe, car parfois vous pouvez reprendre une équipe performante qui est sur le point de disparaître, car de nombreux joueurs sont en transition vers la retraite ou vers la fin de leur carrière. et ensuite vous devez prendre des décisions.

L’autre solution est d’avoir un groupe plus jeune ou de reprendre un groupe plus jeune qui a une certaine expérience mais qui est encore ambitieux. Et maintenant, ils sont en hausse et c’est maintenant un autre type de conversation. Donc tout dépend d’où vous en êtes et des attentes qu’il devrait y avoir ou qu’il y a, parce que parfois les fans ont des attentes irréalistes lorsque l’équipe vient juste d’être constituée et qu’elle est nouvelle et qu’elle n’est pas si expérimentée, vous ne pouvez pas vous y attendre. gagner, même si on veut qu’il gagne, ça ne se passe pas comme ça.

J’arrive donc à un moment où l’équipe est en pleine forme. Ils ont connu de sérieuses déceptions lors de la Coupe du monde, ce qui est acquis. Mais pensez au succès des Jeux olympiques. Donc le noyau du groupe est là, l’expérience est là. L’équipe d’entraîneurs précédente a fait un excellent travail. Je prends le relais et je ne suis ici que depuis quatre mois et j’apprends encore sur les joueurs et tout ce qui concerne l’équipe.

Vous avez été entraîneur en Afrique du Sud, en Europe et vous êtes maintenant en Inde, un pays au riche héritage du hockey. Culturellement, quelles différences avez-vous remarquées au niveau du hockey et en général face aux joueurs ? Votre philosophie de coaching a-t-elle subi des changements en conséquence après votre arrivée dans cette atmosphère ?

Je pense simplement que les fans et la base de fans en Inde sont évidemment sans égal. C’est probablement le plus grand au monde. Et ils sont passionnés par leur équipe. Ils veulent vraiment que leur équipe réussisse. Et c’est un privilège d’être dans cette position pour guider une équipe pour essayer évidemment d’apporter la gloire à l’Inde. En même temps, cela ne se produit pas toujours dans les autres pays. Il y a donc une grande différence entre cela parce que dans les autres pays, le hockey est plutôt un sport minoritaire. Ce n’est pas le sport le plus important. L’Irlande, certainement pas. L’Afrique du Sud, certainement pas. Mais en Belgique, c’est définitivement un sport mainstream. C’est l’un des sports d’équipe les plus importants. Et ils sont très suivis. Ils reçoivent pour cela un grand soutien de la part des gouvernements. Il y a donc une similitude avec la Belgique car c’est une équipe performante qui fonctionne très bien et qui reçoit beaucoup de soutien, pareil en Inde, je suppose.

Comment cela affecte-t-il ma philosophie de coaching ? Ce n’est pas vraiment le cas. Je prends un groupe de gars et j’essaie de comprendre ce qui les motive, quelles sont leurs compétences et aussi quel est l’ADN de l’équipe. Et puis essayer de parvenir à un accord avec eux sur la façon dont nous jouons correspond à la façon dont ils veulent jouer et correspond également à leurs points forts afin que nous puissions le faire encore et encore. Donc ça prend un peu de temps. Mais je veux aussi apporter un état d’esprit de défense, de contre-attaque et de victoire, qui est la partie principale de la vision. Mais toute philosophie prend du temps.

Vous avez vu cette équipe jouer à distance. Maintenant, vous êtes l’entraîneur, vous avez dû parler à des joueurs qui font partie du système depuis un certain temps déjà. Votre perception de l’équipe a-t-elle changé depuis que vous avez établi des liens personnels avec elle ?

Oui, j’ai regardé cette équipe pendant longtemps pour trouver des moyens de les battre à chaque tournoi, surtout depuis que j’avais 18 ans après la Coupe du Monde. Est-ce que quelque chose a changé ? Je n’ai pas passé beaucoup de temps avec les joueurs. Je les ai connus en jouant contre eux et sur le côté du terrain, puis en les regardant jouer. Mais en passant plus de temps avec eux, c’est simplement qu’ils ont beaucoup de profondeur dans leurs compétences. Et oui, c’est juste que je suis maintenant un espace de découverte très intéressant avec tous les différents acteurs. Nous en avons 40 dans l’effectif. Il y a cinq gardiens, donc il y en a 35 et ça fait beaucoup de joueurs. Et c’est bien de voir ce qui est proposé dans l’équipe et quelles combinaisons nous pouvons utiliser. Ouais, c’est juste rafraîchissant de cette façon.

L’Inde est un pays immense. Les joueurs viennent de régions différentes, ils ont des mentalités différentes. Et puis, en tant que coach, à quel point est-il difficile pour vous de gérer chacun d’eux individuellement ? Comment leur inspirer confiance, gagner leur confiance en faisant confiance à votre philosophie ?

Je pense que c’est une question vraiment clé parce que c’est le point crucial de la prise en charge d’une nouvelle équipe – entrer dans ces conversations, découvrir leurs antécédents, découvrir comment ils sont entrés dans le hockey, comment ils sont arrivés ici, avec qui sont-ils connectés ? D’où viennent-ils en Inde ? Quelle est la prévalence du hockey dans ces régions ? Parce que nous avons des joueurs du Manipur, où le hockey n’est pas aussi important que, disons, du Pendjab. Ce sont donc de grandes différences. Et maintenant, nous nous attendons à ce qu’ils se connectent tous et s’assemblent simplement.

Et puis je pense que nous avons eu beaucoup de bons ateliers ensemble sur leur origine, comment ils sont arrivés ici. Et j’essaie d’abord de les comprendre. Je pense que nous avons fait du bon travail pour comprendre les uns les autres et comment nous voulons jouer et d’où ils viennent et leur histoire et ensuite où ils veulent aller, plus important encore. Ce n’est pas nécessairement d’où ils viennent, mais plutôt où ils veulent aller et ce qu’ils veulent faire. Cela m’intéresse autant que de savoir d’où ils viennent.

Les Jeux asiatiques constituent désormais le prochain défi. L’Inde est regroupée aux côtés du Japon, champion en titre, puis du Pakistan et d’autres. Comment voyez-vous les chances de l’Inde lors de l’événement ? Pensez-vous que cette équipe a la capacité de remporter l’or ?

Je pense que, compte tenu de sa forme actuelle, l’équipe joue bien. Le groupe qui s’est entraîné et a disputé les trois compétitions différentes, de la Pro League aux quatre nations espagnoles en passant par le Trophée des Champions d’Asie, est un groupe de 26 personnes qui ont tous joué et ont fait preuve d’une bonne régularité. Cela n’a pas toujours été comme ça que nous voulons jouer. Et en même temps, cela ne fait que quatre mois sous la direction d’un nouvel entraîneur et d’un nouveau staff et nous essayons d’apporter des changements. Cela n’a donc pas été facile pour tout le monde. Jusqu’à présent, l’équipe a battu tout le monde dans le monde. C’est donc un fait.

Il s’agit simplement de savoir où se trouve l’équipe actuellement, où elle va et pour qui nous devons nous préparer. Et évidemment, nous affrontons une opposition asiatique. C’est donc différent. Il n’y a pas un mélange d’opposition européenne ou sud-américaine, ou bien c’est simplement purement asiatique. Et en Asie, les choses fonctionnent légèrement différemment en termes de tactique et de jeu. Et lorsque j’ai découvert le trophée des Champions d’Asie, cela devient une bataille assez émouvante. Donc, si nous pouvons gérer cela, jouer notre propre jeu et en être très conscients, en le faisant mieux que l’opposition, nous avons de très bonnes chances.