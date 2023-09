Croydon poignardant : une fille a crié « Mon ami est-il mort ? » après qu’un ami ait été poignardé à mort en essayant de la protéger d’un garçon

Une FILLE a crié « Mon ami est-il mort ? » après que son ami ait été poignardé à mort en essayant de la protéger d’un écolier brandissant un couteau.

Des témoins ont déclaré que le garçon avait tenté hier d’offrir des fleurs et un message d’amour à son ancienne petite amie dans le bus à impériale n°60 à Croydon, dans le sud de Londres.

Une jeune fille de 15 ans a été poignardée à mort avec un couteau de zombie après qu’une bagarre ait éclaté dans le bus n°60 à Croydon Crédit : Twitter

On voit un élève portant des fleurs à déposer pour la victime, nommée localement Eliyanna. Crédit : Jeremy Selwyn

Un enquêteur médico-légal vu portant une fleur loin de la scène du crime Crédit : PA

Des fleurs sur les lieux du crime à Croydon aujourd’hui Crédit : Jeremy Selwyn

Elle rendait un sac d’articles après leur séparation récente, mais une dispute a éclaté et il a couru après elle à un arrêt de bus.

Le garçon aurait sorti un couteau zombie dentelé d’un pied de long et aurait poignardé la victime alors qu’elle prenait la défense de son ami.

Il est maintenant apparu que le « meilleur ami » de la victime s’est précipité vers son corps en criant « est-ce que mon ami est mort ? ».

Un témoin a décrit plusieurs personnes ayant dû la retenir alors qu’elle grimpait désespérément pour tenter d’aider son amie blessée.

Michael Fyffe, qui a été témoin de l’attaque, a déclaré à Sky News : « Il y avait plein de gens qui venaient de descendre du bus et puis je pense que deux des amis de la jeune fille sont sortis et essayaient de se précipiter vers le corps.

« Alors moi-même et quelques autres personnes avons essayé de la retenir et de lui dire simplement : ‘Écoutez, laissez-les essayer d’aider votre amie’, et elle criait simplement : ‘Mon amie est-elle morte ? C’est ma meilleure amie’. »

Bridget, une passagère du bus, mère de deux enfants, a déclaré : « Tout le monde était paniqué. Deux chauffeurs de bus et une dame essayaient d’aider la jeune fille.

« Elle a été poignardée au cou et à la poitrine.

« On dirait qu’il y avait un groupe d’amis à ce moment-là. »

L’agent de sécurité Victor Asare a décrit la scène horrible, ajoutant : « Beaucoup de gens sont venus, tout le monde est descendu du bus.

« (Le suspect) a couru. Tout le monde pleurait et criait. La jeune fille était par terre.

« Nous avons essayé de l’attraper et beaucoup de gens ont essayé de sauver la fille. J’ai été tellement choquée, j’ai été secouée. C’est la fille de quelqu’un.

« J’ai fini de travailler mais je n’arrivais pas à dormir, alors je suis revenu. Je voulais voir si la fille allait bien. »

Il a ajouté que la jeune fille, qui portait un blazer vert, avait l’air de « ne pas vouloir que le garçon s’approche » avant qu’il ne la poignarde avec un couteau « noir, fin et long d’environ un pied ».

La fille a été nommée localement Eliyanna.

Sa famille s’est précipitée sur les lieux à Croydon, dans le sud de Londres, mais elle est décédée 50 minutes après l’attaque au couteau à 8h30.

Le suspect s’est enfui à New Addington à huit kilomètres de là, où il a été arrêté dans un tramway.

Il était en garde à vue hier soir. Des flics ont été vus en train de mettre sa fleur et son message d’amour dans des conteneurs de preuves.

Un bouquet ensanglanté a été aperçu sur le sol à l’extérieur du centre commercial Whitgift.

James Watkins, du groupe de jeunes Mainz World, a réconforté la famille de la victime qui avait été alertée par téléphone

Il a déclaré : « Malheureusement, ils n’ont pas pu arriver à temps avant sa mort. Ils étaient dévastés et sous le choc. Je ne pense pas que cela leur paraisse réel. »

La jeune fille était en année GCSE à Old Palace of John Whitgift, une école privée de 19 000 £ par an.

Des témoins affirment que le garçon a tenté d’offrir des fleurs et un message d’amour à son ancienne petite amie dans le bus. Crédit : Getty

Un bouquet ensanglanté visible sur le sol à l’extérieur du centre commercial Whitgift Crédit : Peter Jordan

La police a arrêté un garçon de 17 ans soupçonné de meurtre 75 minutes plus tard Crédit : LNP

L’école a déclaré : « Nous sommes profondément choqués par la mort insensée et tragique de notre ami et élève bien-aimé et apprécié.

« Il faudra un certain temps à la communauté du Vieux Palais pour accepter cette terrible nouvelle, et nous offrirons notre soutien à nos élèves dans ce travail.

« Par-dessus tout, nous envoyons notre amour et nos plus sincères condoléances à la famille de la jeune fille en cette période inimaginablement pénible. »

Anthony King, président du projet communautaire My Ends de Croydon, a déclaré : « La famille est dévastée.

« Je n’arrive pas à exprimer le bruit, les larmes et le véritable chagrin qui ont eu lieu ce matin.

« La jeune fille devait passer son GCSE. Elle avait un avenir brillant. Une jeune femme incroyable, très éloquente.

« Un des jeunes l’a définie comme joviale et très comique. »

Il a ajouté à propos de l’incident : « Ils se dirigeaient vers l’école. Tous devaient y être à 8h45.

« Leur école n’est même pas à cinq ou dix minutes d’ici et malheureusement la jeune femme n’a pas pu y arriver. »

La police a érigé une tente médico-légale sur les lieux et des caméras de vidéosurveillance ont été collectées depuis le bus.

Les habitants ont laissé des cartes à « Eliyanna et sa famille ».

L’un d’entre eux a lu : « Désolé, nous vivons dans ce monde fou, cela n’a aucun sens.

« Vole là-haut, ma maman s’occupera de toi. RIP belle pour toujours jeune. Pris trop tôt.

« Les pensées et les prières vont à votre famille et à vos amis, que Dieu vous bénisse. »

Un autre a dit : « Repose en paix petite princesse. C’est si triste que ta vie te soit enlevée à ton apogée. Tu as touché mon âme. »

Le commissaire de police du Met, Sir Mark Rowley, s’est rendu sur les lieux pour être informé par les agents.

Le surintendant en chef Andy Brittain, en charge de la police locale, a déclaré : « C’est le pire cauchemar de tout parent.

« Je sais que les agents qui sont intervenus ainsi que nos collègues des services d’urgence sont dévastés par le décès de la victime. »

Il a ajouté : « C’est une émotion que je partage et je sais que les gens de Croydon ressentiront la même chose.

« La famille de la victime a été informée et nos pensées les accompagnent dans ce qui doit être un moment incroyablement difficile.

« Je peux confirmer qu’une arrestation a été effectuée vers 9h45 dans la région de Croydon.

« À ce stade précoce, nous pensons qu’il la connaissait peut-être.

« Une scène de crime sera en place pendant un certain temps et je suis reconnaissant de la coopération des résidents. »

Richard Taylor, dont le fils Damilola, dix ans, a été poignardé à mort à Peckham, dans le sud de Londres en 2000, a déclaré : « La société s’est effondrée.

« Que fait un garçon avec un couteau pareil à 8h30 ?

« Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas dans une société lorsqu’une jeune fille de 15 ans est poignardée à mort alors qu’elle se rendait à l’école. »

Le maire de Londres, Sadiq Khan, et Sarah Jones, députée travailliste de Croydon Central, ont déclaré qu’ils étaient navrés qu’un enfant ait été tué alors qu’il se rendait à l’école.

La jeune fille était la 16e adolescente assassinée à Londres cette année, soit deux de plus qu’en 2022.

C’est proportionnellement en baisse par rapport au nombre record d’adolescents morts violemment dans la capitale en 2021.

Les cas de police utilisant les pouvoirs d’interpellation et de fouille à Croydon ont diminué de 28 pour cent – ​​de 10 237 à 7 336 – au cours de l’année se terminant fin août.

Cette baisse intervient après qu’un garçon de 14 ans a été menotté dans l’arrondissement alors qu’il rentrait de l’école l’année dernière dans une affaire d’erreur d’identité.

L’ancien surintendant en chef du Met, Simon Ovens, a déclaré : « La police doit s’attaquer aux jeunes portant des couteaux.

« Il y a eu une baisse considérable des contrôles et des fouilles au cours des dix dernières années.

« La police a peur d’arrêter les jeunes dans la rue à cause du risque de plainte.

« Les jeunes sont donc prêts à porter des couteaux car ils savent que le risque d’être découvert avec une arme est très faible.

« En plus de porter des couteaux, ils sont prêts à les utiliser et ne pensent jamais aux conséquences pour leur victime ou pour eux-mêmes. »

Hier, des policiers légistes étaient à bord du bus n°60 après l’horreur du coup de couteau. Crédit : PA

Le mot d’amour de l’ancien petit ami à la jeune fille vu dans un sac de preuves de la police Crédit : Getty