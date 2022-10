Croyances erronées – Shaw Local

Alors que l’automne se poursuit jusqu’à l’hiver, les professionnels de la santé mentale s’attendent à une augmentation de la dépression et de l’anxiété dans nos communautés. L’hiver arrive : une période où les jours deviennent plus courts, plus sombres et plus froids. Des couches de vêtements plus lourdes sortent et des pelles sont à portée de main.

Nous planifions pour la période des fêtes – la saison qui est joyeuse pour certains et émotionnellement difficile pour d’autres. Fêtes de fin d’année organisées par nos employeurs pour lesquels nous pouvons ou non être heureux de travailler. Des dîners de vacances avec des parents ou des amis qui sont tout pour nous, mais qui sont difficiles à côtoyer.

Nos croyances jouent un grand rôle dans la façon dont nous faisons face aux vacances et aux journées froides et sombres de l’hiver. Souvent, nous assimilons les «croyances» à notre «morale», mais ce terme s’applique également aux pensées et aux peurs qui surgissent après avoir vécu une expérience positive ou négative.

Si vous avez pris un risque et que vous avez échoué, vous pensez peut-être que l’échec est un point d’arrêt ou une raison de continuer à essayer. Si quelque chose de mauvais s’est produit alors que vous pensiez que les choses allaient bien, vous pourriez attendre que la prochaine “chaussure tombe”, ou vous pourriez trouver un sens à l’événement négatif. Ces croyances, comme beaucoup d’autres, seront un facteur dans la façon dont vous percevez les vacances, avec qui vous partagerez l’espace, comment vous interagirez avec elles et comment les interactions vous affecteront pendant et après.

Si vous subissez des conséquences négatives en fonction de vos croyances et constatez que vous devenez plus anxieux ou déprimé pendant cette période de l’année, il y a quelques questions à vous poser qui peuvent vous aider à surmonter cela :

• D’où vient cette croyance ? Cela m’a-t-il été enseigné dans l’enfance ou ai-je développé cette croyance par moi-même ?

• Cette croyance est-elle toujours vraie au fil du temps lorsque je regarde mon expérience de vie collective ?

• Cette croyance me soutient-elle et favorise-t-elle le bien-être de l’esprit et du corps ?

Les croyances sont souvent un sujet de discussion au bureau de conseil. Lorsque les clients savent d’où viennent leurs croyances et ont déterminé si elles s’appliquent à leur vie actuelle, le fardeau est souvent allégé et les symptômes de dépression et d’anxiété s’atténuent.

Si la croyance que vous avez est la vôtre et qu’elle est toujours vraie au fil du temps, vous pouvez arriver à la conclusion que vos choix devraient changer en fonction d’une structure de croyance solide. Refusez une invitation, demandez à un ami de vous accompagner ou créez un plan de sortie qui vous permette de participer en toute sécurité.

Si la croyance remonte à l’enfance et ne semble pas toujours vraie, réfléchissez à la façon dont vous voulez penser et changez activement votre point de vue afin d’apporter une plus grande satisfaction dans la vie.

Vous donner la permission de penser différemment peut vous aider à prendre confiance en votre capacité à contrôler vos comportements, votre motivation et votre environnement social.

Lynette Spencer est assistante sociale clinicienne agréée et copropriétaire d’Action Consulting and Therapy à Genève.