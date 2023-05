Crown Community Development tiendra des réunions publiques à Sugar Grove – Shaw Local

Crown Community Development organisera deux réunions d’information publiques sur son projet de développement planifié à Sugar Grove.

Les représentants de la société présenteront des plans pour le développement de 760 acres près de l’échangeur de l’Interstate 88 et de la Route 47 lors des réunions, qui sont prévues de 18 h à 20 h les 5 et 12 juin au Waubonee Community College.

Selon un communiqué de presse de la société, la vision de The Grove comprend un centre-ville, plusieurs quartiers résidentiels avec une gamme de types de logements, au moins 200 acres d’espaces ouverts, y compris des parcs et des sentiers communautaires, et des zones de vente au détail, restaurants, services communautaires, soins de santé et distribution de commerce électronique ou un centre de données.

En plus d’un nouvel hôtel de ville pour Sugar Grove, les commodités proposées dans le quartier vont d’un réseau de sentiers couverts d’arbres avec des sentiers pédestres et cyclables et des espaces verts préservés avec des événements communautaires et des zones de rassemblement en plein air à un parc pour chiens, une aire de jeux, une zone pour les camions de nourriture et un marché de producteurs, selon le communiqué.

Le village de Sugar Grove envisage de transformer la propriété en un district financier avec augmentation des impôts pour stimuler le développement.

Le village a approuvé une résolution le 18 avril pour autoriser une entente avec Moran Economic Development pour des services professionnels en relation avec le développement d’un quartier TIF pour la propriété.

Un district de financement par augmentation fiscale – ou TIF – est un outil de développement utilisé par les gouvernements locaux pour encourager le développement ou le réaménagement dans des zones dégradées qu’il serait trop coûteux d’améliorer avec des dollars privés uniquement.

Des représentants de l’entreprise et des partenaires du projet seront présents lors des réunions pour discuter des plans proposés et répondre aux questions des intervenants communautaires et des résidents. Des rafraîchissements seront servis.

Les réunions auront lieu au Centre académique et professionnel du collège.

Un stationnement gratuit sera disponible sur les parkings N4 et N8. Les entrées sont hors Circle Drive.