Crowd of Santas recueillera des fonds pour la prévention du suicide le 10 décembre – Shaw Local

L’événement Santas for SPS est prévu de 9 h à 11 h le samedi 10 décembre.

Santas for SPS est un événement unique. Déguisez-vous en Père Noël et courez, marchez, dansez et faites du shuffle à Yorkville. Le coût de participation est de 25 $. Inscrivez-vous sur spsamerica.org/santas. Tous les profits iront aux Services de prévention du suicide.

Le point de départ est le parking du Pinz Entertainment Yorkville Bowling, 1211 N. Bridge St., Yorkville. Les participants se rassembleront à 9 h pour recevoir leurs manteaux et chapeaux de Père Noël avec barbe intégrée. Taille unique.

Le groupe se déplacera le long des trottoirs de la route 47 (sud) pour obtenir du chocolat chaud et des biscuits au Southbank Original Barbecue, puis retournera au parking du Yorkville Bowling. Jen’s Limo Service LLC sera disponible au cas où quelqu’un aurait trop froid et souhaiterait un trajet gratuit.

Votre Performing Arts Center of Yorkville amènera ses « Dancing Santas » pour une représentation très spéciale vers 9 h 30 au Yorkville Town Square.

Il s’agit d’un événement pour tous les âges. La date limite pour acquérir un costume de Père Noël est le 1er décembre. Vous pouvez toujours y assister après cette date, mais vous ne recevrez pas de costume de Père Noël.