Peter Crouch a laissé entendre que le couple de Liverpool, Mohamed Salah et Sadio Mane, n’aurait peut-être pas les relations les plus proches malgré leur superbe chimie sur le terrain.

Le duo s’est régulièrement combiné pour produire un effet dévastateur au cours des trois années passées ensemble à Anfield, et ils ont été prolifiques une fois de plus cette saison, Salah marquant 13 fois en Premier League et Mane en en mettant cinq.

Mais malgré cela, des rumeurs ont de nouveau commencé à circuler selon lesquelles deux ne s’entendent pas, Mane furieux alors qu’il a été remplacé à la place de Salah dans la seconde moitié du 7-0 des Reds sur Crystal Palace samedi.

Dans une interview avec le Daily Mail, on a demandé à Crouch s’il pensait qu’il y avait un véritable problème entre les deux.

Et il a répondu: « Le visage de Mane, ayant été remplacé, était une image. Il était furieux et à juste titre, parce que quand vous sentez le sang comme un attaquant, la dernière chose que vous voulez est d’être enlevé.

«Est-ce que Salah et lui sont les meilleurs amis? J’en doute. Mais ça n’a pas d’importance. J’avais des partenaires de grève qui, je savais que je ne m’aimais jamais. Cela ne m’a jamais empêché de continuer mon travail.

Crouch a ajouté qu’il ne serait pas surpris si Mane et Salah sont secrètement en compétition l’un avec l’autre sur leur score malgré la régularité avec laquelle ils se fournissent des passes décisives.

Il a poursuivi: « Liverpool a tout gagné au cours des deux dernières années et je m’attendrais à ce qu’ils conservent également la Premier League, étant donné la forme qu’ils ont frappée.