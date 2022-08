Crosswinds Flute Choir tiendra un concert après les heures d’ouverture le 6 août à la bibliothèque DeKalb – Shaw Local

DeKALB – La bibliothèque publique DeKalb, 309 Oak St., accueillera un concert après les heures d’ouverture à partir de 18 h 30 le samedi 6 août, dans le hall principal de la bibliothèque.

Le Crosswinds Flute Choir est un groupe communautaire composé de musiciens de la région de DeKalb et Sycamore. Les membres vont des lycéens et étudiants aux adultes. Le groupe interprétera une variété de pièces, dont de la musique du roi Henri VIII, des airs populaires familiers, du jazz de la Nouvelle-Orléans et une pièce utilisant des techniques de flûte contemporaines.

Ce concert est gratuit et ouvert au public. Les portes ouvrent à 18 h. Des rafraîchissements légers seront disponibles. Pour plus d’informations, contactez Samantha à [email protected] ou au 815-756-9568, ext. 1701.