CrossFit vs Orangetheory : quel est le meilleur entraînement ?

Les programmes de conditionnement physique en groupe sont un moyen efficace de bouleverser votre routine de remise en forme et de responsabiliser votre entraînement, surtout si vous faites de l’exercice à la maison depuis le début de la pandémie.

(Getty Images)

Pour ceux qui cherchent à trouver une communauté de copains d’entraînement partageant les mêmes idées, CrossFit et Orangetheory sont probablement apparus comme des choix potentiels. Bien que les deux proposent des séances d’entraînement en groupe dirigées par un coach ou un entraîneur expérimenté et compétent, les deux approches du fitness sont en réalité assez différentes dans leur façon de fonctionner et à qui elles s’adressent le plus.

Qu’est-ce que le CrossFit ?

Initialement conceptualisé en 1996 par Greg Glassman à Santa Cruz, en Californie, le CrossFit a été constitué par Glassman et Lauren Jenai en 2000. En quelques années, la philosophie du CrossFit s’est répandue à travers le pays lorsque des gymnases affiliés, appelés box, ont vu le jour pour offrir cette activité unique. approche de l’entraînement par intervalles à haute intensité qui intègre des éléments d’haltérophilie olympique, de dynamophilie, de gymnastique, de pliométrie (un type d’entraînement aux sauts à haute intensité) et d’entraînement cardio conventionnel.

«L’entraînement par intervalles à haute intensité, ou HIIT, est l’un des moyens les plus efficaces de brûler des calories», déclare Shaun Carrillo, coach principal en bien-être à l’hôpital Providence St. Joseph du comté d’Orange, en Californie. Si vous cherchez à perdre du poids ou à développer votre force, les entraînements HIIT, qui comportent des efforts très intenses suivis de courtes périodes de récupération, peuvent vous aider.

CrossFit comprend également des éléments d’éducation nutritionnelle qui contribuent à en faire davantage un mode de vie qu’une routine de gym, explique Nicole Carroll, directrice générale de l’éducation chez CrossFit. En 2021, la société a commencé à proposer un module complémentaire cours de nutrition moyennant des frais supplémentaires.

« Le CrossFit peut être utilisé pour atteindre n’importe quel objectif de remise en forme, de l’amélioration de la santé à la perte de poids en passant par de meilleures performances. Le programme peut être adapté pour fonctionner pour tout le monde – des personnes qui débutent à celles qui sont des athlètes d’élite depuis des années », a-t-elle déclaré. dit.

Les entraînements du jour, ou WOD, changent quotidiennement, ce qui offre une grande variété pour inciter les membres à revenir pour en savoir plus. « Les exercices que nous effectuons en CrossFit sont des ‘mouvements fonctionnels’ car ils imitent des schémas que l’on retrouve dans la vie quotidienne », explique Carroll.

Cela signifie qu’au lieu de bouger juste pour le plaisir de bouger, les exercices que vous ferez dans CrossFit sont conçus pour vous rendre plus fort et augmenter votre endurance pour les choses de base que vous faites dans votre vie, de marcher et soulever des courses à courir pour attraper. le bus ou le déménagement dans une nouvelle maison.

« Nous n’utilisons aucune machine permettant d’isoler un seul muscle ou une seule articulation », ajoute Carroll. « Au lieu de cela, nous utilisons principalement des mouvements de tout le corps. » Beaucoup d’entre eux s’appuient sur votre propre poids ou sur de simples appareils comme des ballons médicinaux pour créer le défi.

Un mélange de mouvements

Les mouvements CrossFit peuvent être classés en trois catégories générales, explique Carroll. Ceux-ci inclus:

Faire de l’haltérophilie ou déplacer votre corps avec une charge externe. Un exemple serait un squat lesté.

La gymnastique, qui consiste en des mouvements de base au poids du corps tels que les tractions et les burpees.

Mouvements monostructuraux, traditionnellement appelés cardio. Cela inclut des activités comme la course à pied, l’aviron, le vélo et la corde à sauter.

« La marque de la programmation CrossFit est la façon dont nous combinons ces trois éléments de diverses manières. Cela donne lieu à des entraînements particulièrement stimulants et particulièrement amusants, sans précédent dans leur capacité à améliorer la condition physique globale », explique Carroll.

Avantages du CrossFit

Le CrossFit a créé un véritable buzz dans les cercles de fitness lorsqu’il a pris d’assaut la scène au milieu des années 2000, et un aspect clé de la raison pour laquelle il a perduré est que les personnes qui l’ont essayé ont pu suivre leurs résultats et constater des améliorations dans l’apparence de leur corps. comment ils fonctionnent.

« Les résultats d’entraînement tels que le temps nécessaire pour terminer un entraînement, les poids utilisés et le nombre de répétitions effectuées sont enregistrés et suivis », explique Carroll. Cela aide les CrossFitters à visualiser les gains en matière de forme physique et de santé à mesure que leur nombre s’améliore. « Ces chiffres sont d’excellents indicateurs de l’amélioration de votre force, de votre vitesse, de votre endurance, etc.. »

Certains CrossFitters constatent également des améliorations dans les indicateurs de santé, notamment la glycémie, la densité osseuse, la composition corporelle, le taux de cholestérol et le poids. « Un autre avantage secondaire, et quelque chose que nous entendons de manière anecdotique, est que les gens deviennent également plus heureux », explique Carroll. « Leur santé physique influence fortement une vision saine de la vie, et beaucoup se sentent plus forts et plus capables dans tous les domaines. »

Il y a aussi un aspect communautaire dans le CrossFit. « Les cours de CrossFit encouragent tout le monde à effectuer le même entraînement mais adapté à leur niveau de forme physique. Cela crée un sentiment de camaraderie palpable dans chaque salle de CrossFit », explique Carroll, même si les participants ne sont pas tous au même niveau physiquement.

Pour ceux qui souhaitent un débouché en compétition, de telles opportunités existent également avec le CrossFit.

« Le CrossFit a la réputation d’être un défi, et nous ne le nions pas », déclare Carroll. « Ce que vous retirez de ce programme est directement lié aux efforts que vous y consacrez. Le travail acharné donne des résultats. »

Qu’est-ce que la théorie de l’Orange ?

Fondée en 2010 par Ellen Latham, Orangetheory est une séance d’entraînement d’une heure proposée aux groupes dans des salles de sport à travers le pays.

Kevin Keith, directeur de la marque d’Orangetheory Fitness à Boca Raton, en Floride, affirme que l’approche de l’entreprise en matière de fitness s’appuie sur « un entraînement par intervalles basé sur la fréquence cardiaque, qui brûle plus de calories après l’entraînement qu’un exercice traditionnel ».

Lorsque vous vous entraînez avec Orangetheory, vous porterez l’un de leurs moniteurs de fréquence cardiaque qui affiche les résultats en temps réel sur de grands écrans dans tout le studio. « L’intensité est basée sur vos zones de fréquence cardiaque individuelles, ce qui rend l’entraînement efficace pour tous les niveaux de forme physique », explique Keith. Les séances sont dirigées par des préparateurs physiques qui ajustent la séance pour aider les utilisateurs à éviter le surentraînement ou le sous-entraînement.

Latham a créé Orangetheory avec l’intention de « concevoir un programme pour les personnes de tous niveaux et capacités », explique Keith. « Quel que soit votre niveau de forme physique, nos entraîneurs formés par des experts peuvent vous proposer des options pour adapter l’entraînement à vos besoins. »

Intensité variable

Le principe directeur d’Orangetheory Fitness est de proposer un entraînement par intervalles à intensité variable avec des appareils de cardio-training, y compris sur des tapis roulants et des rameurs, et de l’associer à un « entraînement de force fonctionnelle au sol ». vers le haut ou vers le bas pour rencontrer le membre là où il se trouve », explique Keith.

Avantages de la théorie d’Orange

En fait, Keith déclare que « nos entraînements sont conçus pour tout le monde et pour chaque corps, de sorte que notre public se chevauchera naturellement avec celui d’autres marques de fitness ». Cela peut être une bonne option autonome ou être intégré à d’autres activités de fitness et de sport.

Les coachs d’Orangetheory sont titulaires de certifications accréditées par la Commission nationale des agences de certification et sont en mesure d’offrir des commentaires pratiques aux membres pour ajuster leur forme afin de garantir la sécurité, dit-il.

La société propose également Orangetheory Live, qui est « une toute nouvelle expérience interactive qui met en ligne les entraînements que les membres adorent, afin qu’ils puissent bénéficier d’un coaching en direct, d’une énergie en direct et de résultats en direct tout en restant connectés à la communauté de leur studio local ».

L’idée derrière l’offre d’entraînements en personne et numériques est d’aider les membres à rester connectés de la manière qui leur convient le mieux. « Orangetheory continue d’évoluer en tant que modèle de fitness hybride en studio et numérique dans le but d’offrir des options à nos membres, en adoptant un modèle » briques et clics « », a déclaré Keith.

Les entraînements changent de jour en jour, il y a donc beaucoup de variations et peu de chances de s’ennuyer. « Nous travaillons également avec notre propre conseil consultatif médical pour assurer la sécurité et l’efficacité des entraînements », explique Keith.

CrossFit ou Orangetheory : quel est le meilleur ?

« Orangetheory et CrossFit sont d’excellentes options d’exercices pour les personnes qui cherchent à développer leur endurance et à devenir plus fortes », déclare Jessica Mazzucco, entraîneuse physique certifiée dans la région de New York et fondatrice de The Glute Recruit. « Que l’un soit meilleur que l’autre dépend des objectifs que les gens ont en tête et de ce qu’ils cherchent à tirer d’un programme d’exercices. »

Si, par exemple, vous débutez dans l’entraînement ou si vous cherchez à perdre du poids, Mazzucco dit qu’Orangetheory pourrait avoir l’avantage. Orangetheory « contient beaucoup plus de cardio avec moins de musculation », ce qui peut vous aider à brûler des calories, mais peut nécessiter un peu moins de savoir-faire technique ou de compétences spécifiques. Cela peut également sembler un peu plus accessible à un débutant qui n’a jamais soulevé de poids auparavant.

« Pour les personnes qui ont besoin de plus de conseils lorsqu’elles s’entraînent, Orangetheory garantit qu’elles sauront exactement ce qu’elles doivent faire à chaque minute du cours », dit-elle.

Si vous êtes un vétéran du gymnase ou un athlète qui cherche à s’améliorer dans son sport, le CrossFit pourrait offrir une meilleure revendication. « Le CrossFit est essentiellement censé aider les gens à devenir plus forts, plus rapides et plus agiles », explique Mazzucco.

Carroll ajoute que « notre travail consiste à vous rendre plus en forme et en meilleure santé, peu importe où vous débutez ». Chaque nouveau membre de CrossFit bénéficie d’une orientation et d’une formation professionnelle dispensée par un coach sur place pour le guider sur la façon d’effectuer en toute sécurité les mouvements inclus dans les entraînements.

Déterminer vos propres objectifs de mise en forme devrait être un élément clé pour choisir l’option d’exercice qui vous convient. Mazzucco note que « soulever des poids lourds peut amener certaines personnes à prendre du muscle et à prendre du volume, donc si votre objectif est de devenir plus mince, le CrossFit n’est peut-être pas fait pour vous ». Mais si vous souhaitez beaucoup de variation dans votre programme d’entraînement, alors CrossFit vous permettra de rester engagé indéfiniment grâce à ses entraînements quotidiens en constante évolution.

Carroll souligne que le CrossFit est adaptable à tous les niveaux de forme physique, des débutants aux athlètes d’élite, et que même si vous débutez dans le sport, vous ne devriez pas avoir peur d’essayer le CrossFit. « Dans une salle de CrossFit, vous trouverez des personnes de toutes formes, tailles et capacités », explique Carroll.

« Nous savons que différentes personnes sont prêtes à relever différents niveaux de défi, c’est pourquoi nous modifions les entraînements en fonction du niveau de chaque individu », une pratique appelée mise à l’échelle. « Les entraînements CrossFit sont infiniment évolutifs », explique Carroll, ce qui signifie que « chaque entraînement peut être ajusté afin que chaque personne puisse en faire une version ».

L’aspect social de ces programmes peut également vous aider à choisir celui qui vous convient, car vous constaterez peut-être que vous cliquez mieux avec le groupe sur un programme que sur un autre. « En général, le CrossFit attire les gens qui souhaitent être responsabilisés grâce à leur programme de remise en forme », explique Carroll. « Cela signifie se présenter, être prêt à faire du bon travail à l’ancienne et soutenir ceux autour de vous qui ont choisi de faire de même. »

Comment choisir la meilleure salle de sport pour vous

En fin de compte, la routine d’entraînement que vous suivrez est la meilleure pour vous. « L’exercice ne doit pas nécessairement être intimidant », explique Carrillo. « L’exercice n’est pas une solution universelle. » Commencez là où vous êtes, faites ce qui est amusant et faites du bien à votre corps.

« La seule façon de déterminer si le CrossFit ou l’Orangetheory vous convient le mieux est de les essayer tous les deux », explique Mazzucco. Elle ajoute que certaines personnes font les deux et alternent entre elles tout au long de la semaine pour élaborer un plan de remise en forme complet. « Dans l’ensemble, chaque entraînement a ses propres avantages et peut vous aider à devenir une meilleure version de vous-même. »