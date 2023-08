CrossFit Games : un Montréalais nommé « l’homme le plus en forme sur Terre »

Un homme de Montréal a remporté le titre de « Fittest Man on Earth » après avoir remporté la première place aux CrossFit Games plus tôt ce mois-ci.

« Être appelé » l’homme le plus en forme sur Terre « c’est comme, il n’y a personne d’autre qui vous bat cette année », a déclaré Jeffrey Adler à CTV National News.

« À ce moment-là, c’est votre premier, il n’y a personne de mieux. C’est un immense honneur honnêtement. »

Adler a marqué le plus de points lors des CrossFit Games internationaux organisés à Madison, dans le Wisconsin, soulevant à un moment donné jusqu’à 360 livres.

Encouragé par un ami paramédical à essayer le CrossFit en 2015, Adler dit qu’il a utilisé un Groupon à l’époque pour sa première série de cours.

Puis, après s’être porté volontaire à la compétition il y a sept ans, Adler a décidé qu’il voulait viser le sommet. Maintenant, il fait partie de l’histoire des jeux.

« Il y a quelque chose à être le meilleur dans quelque chose », a-t-il déclaré.

« Comme, chaque année, j’allais un peu mieux et je me disais: » Wow, à quel point puis-je aller mieux maintenant « ? » il ajouta.

« Et puis nous nous sommes un peu améliorés et c’est comme, ‘Oooh, nous pouvons faire un peu plus. Je sais que nous pouvons faire un peu plus.' »

Adler attribue également la victoire à l’équipe qui l’entoure, y compris son entraîneur, Caroline Lambray, qui est également sa fiancée.

« Je pense qu’elle a cru en moi bien avant moi en moi-même », a-t-il déclaré.

« Certainement », a déclaré Lambray en riant. « Je pense que je suis le rêveur des deux. »

« J’ai tendance à aller grand ou à rentrer chez moi », a-t-elle ajouté. « Donc, comme nous allions de mieux en mieux, c’était comme bien, nous ferions aussi bien. Je veux aller sur la grande scène. »

Mais ce moment a également marqué l’histoire d’une autre manière, Lambray devenant la première femme entraîneur à remporter les matchs.

« Bien, c’est bien, n’est-ce pas ? Super, c’est super. Peu importe d’où ça vient, homme ou femme. N’importe qui qui travaille peut le faire », a-t-elle déclaré.

Pour l’instant, Adler et Lambray prévoient de profiter d’un peu de temps d’arrêt avant que le travail ne se poursuive pour gagner un deuxième titre l’année prochaine.