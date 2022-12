Cross voit Williams au PDC World Darts alors que Clayton et Noppert progressent

Ancien champion du championnat du monde de fléchettes PDC Rob Croix est qualifié pour le troisième tour après avoir vu le débutant Scott Williams au Palais d’Alexandra. Un beau concours qui est allé à un décideur de la dernière manche dans chaque set a vu Cross l’emporter 3-1 avec une moyenne de 99 et ayant enregistré sept 180. L’Anglais de 32 ans, vainqueur en 2018 et finaliste lors de la finale du championnat des joueurs le mois dernier, a déclaré entre guillemets sur pdc.tv : « Cet endroit sera toujours spécial pour moi. C’est le Saint Graal. “Je pense que j’ai un peu plus géré les grands moments, mais j’ai probablement mis cela sur le compte de l’expérience. Je me sens bien. J’ai l’impression de m’améliorer et j’en profite à nouveau. Cross affrontera Mervyn King au troisième tour. Inscrivez-vous pour Le récapitulatif Newsletter hebdomadaire gratuite Le meilleur de notre journalisme sportif des sept derniers jours et un aperçu de l’action du week-end

L’action de vendredi – qui comptait l’Angleterre et le milieu de terrain de Leicester James Maddison – comprenait également le Pays de Galles Jonny Clayton avance avec une confortable victoire 3-0 sur Dutchman Danny van Trijp. Clayton affrontera ensuite Brendan Dolanqui a battu un autre lanceur hollandais, Jimmy Hendriks3-1.

Le compatriote de Van Trijp Danny Nopert était un vainqueur 3-1 sur David Cameronet il y a aussi eu des victoires 3-1 pour Joe Cullen contre Ricky Evans et Ross Smith contre Darius Labanauskas.

Chris Dobéy gagné 3-0 contre Martijn Kleermaker pour organiser un affrontement avec le double champion Gary Anderson, et Martin Schindler affrontera le finaliste de l’an dernier Michael Smith après avoir battu Martin Lukemann 3-1.