Cross Country et Veterans Acres – Shaw Local

Je suis déçu des actions récentes de notre administrateur du district de Crystal Lake Park, interdisant aux écoles intermédiaires de Crystal Lake d’organiser leurs rencontres de cross-country à Veterans Acres. Ils l’ont arrêté il y a plusieurs années, en raison de «plaintes de voisins» et leur ont finalement donné leur accord pour y retourner. Pour la première fois, en organisant une rencontre avec les trois écoles de Crystal Lake, les entraîneurs recevaient des courriels du Park District en raison de «plaintes». Et avec la rencontre prévue, le Park District a également choisi d’ouvrir le terrain de jeu le même jour, après avoir été fermé tout l’été. Avec les enfants maintenant à l’école, ils sont tous venus à l’heure de la rencontre, 16h

VA est vraiment un parcours de nombreux «champions» ici dans notre ville, comme l’un des parcours les plus difficiles de notre comté. C’est aussi un cadre magnifique et un parcours où spectateurs, famille et amis peuvent voir les coureurs à plusieurs reprises pendant la course. Lippold est un super spot, mais plat et horrible pour les spectateurs, ne voyant le coureur qu’au départ et à la fin. Malheureusement, le stationnement est un défi plus important à VA et les spectateurs ont tendance à se garer dans les rues locales. Les lycées qui sont autorisés à l’utiliser peuvent gérer le stationnement, car leurs budgets sportifs permettent des navettes pour les spectateurs qui ont pour consigne de se garer à l’école. Ce n’est pas une option pour les collèges. Sachez que la première rencontre et l’avenir ont lieu un jour de semaine et durent 1,5 à 2 heures maximum, se terminent à 17h30 ou 18h

Les rues y sont publiques. Mais les collèges sont à nouveau interdits à Veterans Acres. Je suis très attristé par cette action.

Nancy Kinney

Lac de cristal