Crosby Studios s’inspire du « rouge signature » de David Lynch pour Silencio NYC

Crosby Studios, basé à New York, a utilisé des accents dorés, des tissus et des lumières d’un rouge riche inspirés par le réalisateur David Lynch pour les intérieurs de la discothèque Silencio à Manhattan.

Silencio NYC est situé entre Times Square et Hell’s Kitchen et est le deuxième emplacement du club, dont le vaisseau amiral parisien a été conçu par Lynch.

Studios Crosby Le fondateur Harry Nuriev voulait respecter le design original de Lynch tout en fusionnant « l’essence du style français dans le caractère de la ville de New York », selon le studio.

Évoquant le même mystère et le même charme que le premier emplacement parisien de Silencio, Nuriev a créé des intérieurs somptueux saturés de la teinte caractéristique de Lynch.

“En tant que prochain concepteur de Silencio, Harry souhaitait dialoguer avec le réalisateur à travers les films avec lesquels il a grandi”, a déclaré Crosby Studios.

“La couleur rouge signature de [David Lynch] a été largement utilisé pour capturer la véritable essence du New York moderne. Harry voulait créer un espace sexy et comme si vous étiez dans un film. »

L’espace nouvellement ouvert est situé à proximité de l’ancien emplacement de la discothèque emblématique Studio 54, qui a également inspiré la conception du Silencio à New York.

Attendus à être confrontés à une politique de porte stricte, ceux qui franchissent le seuil découvriront une série d’espaces où les murs et le sol sont recouverts d’un somptueux tapis rouge.

De fines bandes d’éclairage rouge vif suivent les contours des pièces, encadrant les portes et les ouvertures vers une variété de petits espaces de salon.

Ces espaces privés surélevés sont entièrement recouverts de panneaux et de surfaces en métal doré comprenant des sièges intégrés courbés.

“A New York comme à Paris, Silencio est à l’écoute de l’air ambiant”, souligne l’équipe du club. “Son agenda célèbre les moments qui font vibrer la ville ; le club devient un repère nocturne.”

“A l’intérieur, vous trouverez l’univers signature de Silencio – minimal et contemporain – savamment réinventé par l’esthète Harry Nuriev”, a ajouté l’équipe.

Des rideaux de velours rouge peuvent être tirés pour dissimuler ceux qui désirent de l’intimité, mais lorsqu’ils sont ouverts, les coins dorés reflètent l’éclairage rouge cinématographique ailleurs. Le même or a été utilisé pour la piste de danse.

Dans la pièce principale, les murs en miroir créent l’illusion de plus d’espace et les bancs rembourrés permettent aux invités de reposer leurs pieds si nécessaire.

Une niche plus grande est positionnée derrière la cabine minimale du DJ, offrant un espace permettant aux VIP de faire la fête lors des performances musicales de talents locaux et internationaux.

Silencio a également récemment ouvert une maison de plage à Ibiza et un deuxième avant-poste parisien à Saint-Germain-des-Prés sur la rive gauche de la Seine.

Son adresse d’origine se trouve rue Montmartre dans le deuxième arrondissement de Paris et a été ouverte en 2011 par Arnaud Frisch et Antoine Caton.

Silencio propose un programme d’adhésion pour ceux qui souhaitent profiter de tous ses sites et accéder à des offres culturelles et à des événements comprenant des concerts, des performances, des conférences, des projections, des expositions, des dîners, des visites privées et bien plus encore.

“Résolument multidisciplinaire, Silencio favorise la libre circulation des idées et la naissance de nouveaux projets”, souligne le club. “Sa programmation curieuse et éclectique génère une énergie unique dans des lieux confidentiels.”

Nuriev s’est fait connaître grâce à des collaborations avec des marques comme Nike et Balenciaga et a déjà conçu des espaces d’accueil tels qu’un restaurant de Moscou où des feuilles brillantes de tôle ondulée rose contrastent avec des murs en plâtre brut.

Le designer a également ajouté sa « signature audacieuse » à son propre appartement de New York, qui présente des murs carrelés, de la moquette violette et des armoires en cuir.

La photographie est de Pauline Shapiro.